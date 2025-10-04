Отбелязваме Световния ден за защита на животните

На 4 октомври светът отдава внимание и почит към всички животни – домашни, диви и застрашени, защото днес се отбелязва Световният ден за защита на животните.

Празникът е създаден през 1925 г. от германския писател и еколог Хайнрих Цимерман, а датата е избрана в чест на Свети Франциск от Асизи – закрилникът на животните и природата. Оттогава денят се превръща в символ на борбата за правата и хуманното отношение към животните по целия свят.

Идеята е да се повиши обществената чувствителност към проблемите, пред които са изправени животните – от жестокото отношение и експлоатацията, до изчезването на цели видове заради унищожаването на техните местообитания.

В много държави по света днес се организират кампании за осиновяване на бездомни животни, инициативи за почистване на природни паркове, образователни събития в училища, както и дарителски акции в помощ на приюти.

У нас все повече неправителствени организации и доброволци насочват усилията си към това да дадат втори шанс на изоставените домашни любимци и да привлекат внимание върху нуждата от отговорно отношение.

Световният ден за защита на животните ни напомня, че грижата за тях е неразделна част от нашата отговорност към природата и бъдещето.