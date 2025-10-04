Клуб „Здравец" в Мартен отпразнува Деня на възрастните хора с гости от Русе и Тутракан

С много усмивки и настроение членовете на Пенсионерски клуб „Здравец" в Мартен отбелязаха днес Международния ден на възрастните хора. Празникът се превърна в израз на уважение и признателност към хората от златната възраст за техния дългогодишен принос към развитието на местната общност, съхраняването на традициите и предаването на ценностите между поколенията.

Гости на събитието бяха кметът на община Русе Пенчо Милков, както и неговите заместници Енчо Енчев и Димитър Недев. Специално за повода пристигнаха и представители на пенсионерски клубове от Русе и Тутракан, за да споделят празничния ден със своите приятели от Мартен.

Тържеството откри председателят на клуба Елена Радтке, която изрази благодарност към общинското ръководство на Русе за съдействието и обновяването на клуба. В своето приветствие кметът подчерта, че пенсионерите заслужават уважение и признателност за техния принос към развитието на обществото и за примера, който дават на младите поколения.

„Благодаря ви за вашата активна гражданска позиция, за приноса ви в обществения и културния живот на нашата община. Вие сте носители на ценни традиции, пример за младите поколения и важна част от социалната ни общност. Вашите инициативи, мероприятия и творчески проекти обогатяват живота на Мартен и създават атмосфера на съпричастност и взаимопомощ, която е пример за всички около вас", каза кметът на Русе.

По време на празника Милков се срещна с най-дългогодишния председател на Народно читалище „Просвета 1928 г." — Тодор Георгиев, ръководил културната институция в продължение на 25 години, както и с най-възрастния член на клуб „Здравец" — Пенка Николова, която 12 години е била негов председател.

Вокалната група към клуба поздрави гостите с няколко специално подготвени песни, след което всички се включиха в традиционното хоро.