Качиха на каручка майсторите готвачи на Феста на Горнооряховското гърне

С каба гайди и кулинарни презентации започна второто издание на Фестивала на Горнооряховското гърне. Празникът се провежда край летния театър и стадиона в Горна Оряховица, съчетавайки дух, традиции и вкусове от миналото.

След прочутия суджук, култовото ястие от телешки жили е втората кулинарна емблема на Горна Оряховица, каза при официалното откриване на фестивала зам.-кметът Петя Иванова. Деликатесът, приготвян в глинени съдове вече е защитен в Държавния регистър, съгласно Закона за марките и географските означения.

На откриването на фестивала присъстваха председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов, зам.-кметовете и секретарят на Общината, гости от побратимените на Горна Оряховица градове Миргород и Арциз, както и именити кулинари от Гърция, пристигнали специално за събитието.

С писана каручка, теглена от магарицата Белослава пристигнаха обичаните готвачи Царина Цанева и Ивайло Иванов. Те първи представиха своите гозби с телешки жили за радост на стотиците, които дегустираха.

Кулинарните дегустации продължиха с двете автентични рецепти на колоритния местен майстор, събирач на горнооряховски истории Христо Димов-Лучето.

Българският производител на патентовани саламурени сирена с трюфели шеф Станимир Радичев също получи бляскави отзиви от посетителите за топлата и уханна супа с телешки опашки, която приготви на място.

Ана и Димитър Спасови от сдружение „Вила Аквавила" пък представиха антична кухня.

В съботния ден кулинарните изкушения продължават с атрактивно представяне на Executive chef Стилианос Дингас, носител на най-голямото кулинарно признание – звезда „Мишлен". Той и екипът му топ готвачи ще сготвят авторска рецепта с телешко, специално за гостите на фестивала.

Занаяти, ателиета и работилнички за децата, фолклор, песни и танци от местни таланти изпълват фестивалното градче.

На място са разположени истинска стара ковачница и действащ тъкачен стан, там са „Куклите на Мария", аксесоари и бижута от плат, резбовани и гравирани дървени изделия, носии и пафти, шевици и плъстена вълна, ръчни плетива и подаръци, и др.

Интересни интерактивни занимания се проведоха в първия ден за малките гости на Фестивала на Горнооряховското гърне. Внимание привлякоха възстановката „По пътя на млякото", подготвена от „Балкан" и демонстрациите, свързани с производството на мед, в които пчеларите семейство Стамови включваха децата.

Припомняме, че в знак на съпричастност към бедствието, което вчера сполетя източните части на страната, Община Горна Оряховица отмени вечерните изяви на гост-изпълнителите. Няма да се състоят концертите на Симона Загорова, Софи Маринова и Ива Давидова. Останалите събития по програмата се запазват.