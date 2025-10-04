На 12 сигнали за наводнени мази в Добрич, изведена е трудноподвижна жена от дома й

Обстановката в област Добрич е нормална след силния валеж вчера, който надвечер премина за около 50 минути в порой, съобщават от областната администрация. В Добрич количествата дъжд да 56 л на кв.м. В Ген. Тошево са паднали 45 литра на кв.м, в село Василево в общината – около 70 литра.Пожарни екипи са съдействали за отстраняване на паднали дървета и клони поради силния вятър до село Батово, по пътя Паскалево-Росеново, в град Добрич. В Добрич трудноподвижна жена е изведена от дома си и настанена при близки.Оказана е помощ при преместване на лежащо болна. Постъпили са и сигнали за отводняване на избени помещение в ниските части на Добрич. Към 7 ч. днес на територията на областта няма населени места без електрозахранване с продължителност на прекъсването по-голяма от 6 часа. Водоснабдяването е нормално, След интензивните валежи нивото на водата на деретата в Добрич се е повишило. Засегнати са мази и избени помещения в района на квартал „Дунав" и ниските части около училище „Св.Св. Кирил и Методий". Няма сигнали за възникнали проблеми следствие повишаване на водни нива на територията на областта, добавят от областната администрация.

Обстановката в Добрич днес се нормализира, съобщават от общината.Движението в по-голямата част на града е нормално.Общо подадените сигнали за наводнени мазета и приземни етажи са 12. Установени са няколко отворени улични шахти.

Два екипа на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" бяха дежурни през нощта, а допълнителни екипи са в готовност при необходимост.Три екипа на МВР също са на терен.

Нивото на водата в дерето в Добрич се следи чрез видеонаблюдение. Към момента обемът ѝ продължава да спада..При дерето до Диагностично-консултативен център 2 нивото на водата е намаляло с около 40 см. Възстановено е движението на местата, където е било временно спряно. Дерето и дъждоприемни шахти се почистват планово, включително и през последните десет дни, заяви кметът Йордан Йорданов.

Автобусите на градския транспорт не са преустановявали движението си. По време на обилните валежи са използвали обходни маршрути, а в момента вече се движат по одобрената транспортна схема.Екипите на „Спешна помощ" не са имали затруднения при придвижване.Зала „Добротица" е подготвена за евакуация при необходимост – осигурени са вода и одеяла.