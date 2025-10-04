ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха двама мародери в "Елените", откриха огромна сума евро у тях

Така изглеждаше курортът Елените, след като спря дъждът.

Полицията е задържала двама мародери в района на плажа на курортен комплекс "Елените".

По информация на  БНР у тях са открити големи суми пари, включително много голяма сума в евро. Намерени са и ключове от стаи. Задържаните са от Свети влас. Те са заподозрени за обири на жилища в района.

По-рано днес КПП бе изградено на входа на "Елените", като колите се пропускаха след щателна проверка.

Областният кризисен щаб, който е на терен, призовава гражданите да се въздържат от пътуване към засегнатия район. Мярката е с цел да се избегнат кражби от имотите на евакуираните хора, каза директорът на ОД МВР Бургас ст. комисар Владимир Маринов.

Така изглеждаше курортът Елените, след като спря дъждът.

