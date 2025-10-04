Жертвите в "Елените" вече са четири - откриха тяло на жена в апартамент в комплекса

Жертвите при потопа в курорта "Елените" вече са четири. Открито е тялото на жена в апартамент в комплекса, потвърдиха от МВР.

Сигналът за изчезналата жена е подаден в полицията от нейния съпруг. Той е съобщил, че няма връзка с нея и не може да достигне до дома им. На място са се отзовали екипи на полицията и пожарната, които са открили безжизненото тяло.

„Охраняват се всички подстъпи към в. с. "Елените" включително и плажната ивица, за да няма достъп. Има подаден сигнал преди около час от руски гражданин за това, че няма връзка със съпругата си. Група от ОД МВР отиде на място, за да види коя е вилата. Това са вилите, до които нямаше достъп до момента, но водата започна да намалява, цял ден се източваше. Все още около тези постройки има много клони и наноси, в момента колегите претърсват там. По първоначални данни става дума за 58 годишна жена с руски паспорт", коментира Комисар Владимир Маринов от ОДМВР-Бургас.

Третата жертва е служител на Гранична полиция, който е участвал в издирване на пострадали. Първо бе съобщено за починал мъж, когото първата вълна от прииждащата вода заварил в приземно помещение на хотелски комплекс в района на Елените.

Втората жертва е багерист, който заедно със свой колега се е озовал на средата на втората вълна. Той се е хванал за дърво, но е отнесен от водната маса.