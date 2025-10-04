Трети ден села в Трънско са без ток, вече няма и вода

Вече трети ден села в Трънско са без ток, а вече нямат и вода. Откакто падна снегът в четвъртък екипи се опитват да възстановят електроподаването. Все още е в сила бедственото положение на територията на община Трън.

52 са населените места - в една трета все още няма ток, ще станат вече и 24 часа без вода. От възстановяването на тока в село Банкя зависи и възстановяването на водата, приоритетно се работи именно там. Пътят към село Банкя още е осеян със следи от силния снеговалеж в четвъртък.

До полунощ е продължило разчистването на 5-те километра, покрити с дебел сняг и паднали клони. В общината е сформиран кризисен щаб, съобщава БНТ.