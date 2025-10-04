ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стадионът на Свети Влас опустошен от водната стихия

1232
Придошлата вода отнесе бус и няколко коли в морето между Свети Влас и Елените.

Водната стихия опустоши градския стадион в Свети Влас, каза за БТА кметът на града Иван Николов. Стадионът е сред най-тежко пострадалите ни обекти от поройните дъждове. Спортното съоръжение е почти напълно разрушено – настилката е отнесена от водата, теренът е покрит с кал и наноси, вратите са изкривени, посочи кметът.

Помещенията под трибуните, включително съблекалните, санитарни възли и други помещения, са изцяло наводнени. Водата е проникнала навътре и е повредила спортното оборудване.

Водната стихия буквално унищожи стадиона – тревната настилка е напълно компрометирана. Гледката е тъжна, защото това беше мястото, където тренираха нашите деца и местният отбор. Ще направим всичко възможно да върнем живота на стадиона. Това е важно място за целия град, допълни кметът. Предстои оценка на щетите.

В Свети Влас има разрушена пътна настилка, тротоари, наводнени приземни етажи.

БТА припомня, че стадионът в Свети Влас бе официлно открит през 2022 г.

Утре ще се опитаме да почистим калта и боклуците от терена на стадиона. Призоваваме всички, които имат възможност и желание, да се включат в инициативатата, съобщиха от кметството.

