Морето край Царево гъмжи от столевки, събират ги с шепи

Жители от ромската махала събират банкноти по брега край Царево. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Брегът край Царево е окупиран от жители на ромската махала, които забелязали, че водата буквално гъмжи от столевки, част от които са изхвърлени от вълните на брега.

Местен е заснел няколко банкноти, намерени на брега край Царево. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Почти сигурно е, че те са се изсипали от отнесения от наводнението сейф с банкноти и злато на автосервиз в града, който вероятно се е разбил в понтона. 

Роми и минувачи чевръсто събират банкнотите от разбилия се сейф край Царево. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Медии съобщават, че служителите на фирмата са издирвали касата в дерето в непосредствена близост и никой не е допускал, че е запратена в морето.  

Децата се радват на банкнотите от разбилия се край Царево сейф с пари и злато. СНИМКА: ФЕЙСБУК
Смята се, че сейфът с пари и злато, отнесен от приливната вълна, е на този сервиз в Царево. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Във фейсбук потребители публикуваха серия от снимки как находчиви жители на ромската махала моментално забелязват аномалията и се насочват към крайбрежието, за да увеличат джобните си за месеца. 

Цялата ромска махала за минути се е събрала, за да прибере банкнотите от разбилия се сейф край Царево. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Според медии сейфът е собственост на автосервиз "Авто Яни" и е бил отнесен от огромната приливна вълна.

Местен показва столевова банкнота, извадена от морето край Царево.

 

