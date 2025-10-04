Морето край Царево гъмжи от столевки, събират ги с шепи

Брегът край Царево е окупиран от жители на ромската махала, които забелязали, че водата буквално гъмжи от столевки, част от които са изхвърлени от вълните на брега. Местен е заснел няколко банкноти, намерени на брега край Царево. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Почти сигурно е, че те са се изсипали от отнесения от наводнението сейф с банкноти и злато на автосервиз в града, който вероятно се е разбил в понтона. Роми и минувачи чевръсто събират банкнотите от разбилия се сейф край Царево. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Медии съобщават, че служителите на фирмата са издирвали касата в дерето в непосредствена близост и никой не е допускал, че е запратена в морето. Децата се радват на банкнотите от разбилия се край Царево сейф с пари и злато. СНИМКА: ФЕЙСБУК Смята се, че сейфът с пари и злато, отнесен от приливната вълна, е на този сервиз в Царево. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Във фейсбук потребители публикуваха серия от снимки как находчиви жители на ромската махала моментално забелязват аномалията и се насочват към крайбрежието, за да увеличат джобните си за месеца. Цялата ромска махала за минути се е събрала, за да прибере банкнотите от разбилия се сейф край Царево. СНИМКА: ФЕЙСБУК