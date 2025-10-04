Морето край Царево гъмжи от столевки, събират ги с шепи

Брегът край Царево е окупиран от жители на ромската махала, които забелязали, че водата буквално гъмжи от столевки, част от които са изхвърлени от вълните на брега.
Почти сигурно е, че те са се изсипали от отнесения от наводнението сейф с банкноти и злато на автосервиз в града, който вероятно се е разбил в понтона.
Медии съобщават, че служителите на фирмата са издирвали касата в дерето в непосредствена близост и никой не е допускал, че е запратена в морето.
Във фейсбук потребители публикуваха серия от снимки как находчиви жители на ромската махала моментално забелязват аномалията и се насочват към крайбрежието, за да увеличат джобните си за месеца.
Според медии сейфът е собственост на автосервиз "Авто Яни" и е бил отнесен от огромната приливна вълна.