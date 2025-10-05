ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими

Радев: РСМ е готова да окаже помощ на България след наводненията

Румен Радев

Република Северна Македония е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията, написа в X президентът Румен Радев след телефонен разговор с колегата си Гордана Силяновска.

"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа българският държавен глава.

Интензивните дъждове и наводнения засегнаха редица области в страната, като част от населението остава без електроснабдяване, а достъпът до пострадалите райони е ограничен. Наводненията взеха четири жертви, а аварийните и възстановителните дейности продължават, като доброволци, военни и екипи на социалните служби работят за разчистване на пътища, осигуряване на безопасността на населението и възстановяване на нормалния ритъм на живот.

Румен Радев

