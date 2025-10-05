ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими

Общо 47 пожара са потушени в страната за денонощие, няма пострадали хора

Пожар Снимка: pixabay

Общо 47 пожара са потушени в страната за денонощие, няма загинали или пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР на сайта на ведомството.

Звената на „Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 125 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които осем в жилищни сгради, един в спомагателни или временни постройки, пет в транспортни средства, един в съоръжения на открито и други.

Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара.

Извършени са 69 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са били осем на брой.

