Любомир Стефанов, политолог: Къща от карти е президентска партия

Не е стъклена, а къща от карти тази президентска партия, коментира въпрос на водещите на "Тази събота и неделя" политологът Любомир Стефанов кой счупи стъклената къща на президента Румен Радев.

„Стъкленият покрив в момента е на парламента в пленарна зала в Партийния дом, където заседават партиите. Интересът им обаче е напълно конюнктурен - гонят Румен Радев с нецензурна реторика.", заяви той. По думите му маментът да бъде създадена такава партия е пропуснат и едва ли ще се случи.

Лудостта става новото нормално в България, заяви още политологът. Трябва да има ефективно правораздаване в държавата, а ние се съсредоточаваме върху фигурата, която го носи, и това е логиката на ПП. Само че това е фундаментално неразбиране на политическото, заяви Стефанов.

Българските граждани държат най-важната карта в това управление, допълни още той. Депутатите да се погледнат в огледалото и да си дадат сметка, че освен че са депутати от листата на партията си, са български народни представители.