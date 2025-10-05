Протестите за транспорт до Труд продължават, хората чакат ангажимент от кметовете на Пловдив и "Марица"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Настояват за ясни срокове за стъпките от плана на министър Гроздан Караджов

Ще отменим протеста само ако преди неговия начален час

получим публично писмено изявление от кметовете на Пловдив и "Марица", че ще изпълнят възложените им стъпки от плана на министър Гроздан Караджов.

Това са категорични хората от сдружение "Бъдеще за село Труд". Те настояват да бъдат поети ясни срокове за стъпките от плана на министър Караджов.

В петък от министерството на транспорта обявиха, че ще бъде пусната нова транспортна линия от село Труд до Централна гара в Пловдив в срок от 100 дни. Набелязани са пет конкретни стъпки, първата от които е кметовете на общините да съгласуват проект на разписание, схема на маршрута, както и анализ на пътникопотока.

"Ако такова съгласуване липсва, безсрочните протести ще продължат всяка неделя. Ако на който и да е етап от изпълнението, институциите не спазят поетите обещания, протестите ще бъдат възобновени незабавно", допълват от сдружението. Според тях сега най-важната стъпка е кметовете да потвърдят публично плана на министър Гроздан Караджов.

Лятото жителите на Труд обявиха, че започват безсрочни протести с настояване за възстановяване на автобусна линия №1 до селото и нормална транспортна връзка с Пловдив.