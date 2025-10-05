ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестите за транспорт до Труд продължават, хората чакат ангажимент от кметовете на Пловдив и "Марица"

24 часа Пловдив онлайн

812

Настояват за ясни срокове за стъпките от плана на министър Гроздан Караджов

Ще отменим протеста само ако преди неговия начален час
получим публично писмено изявление от кметовете на Пловдив и "Марица", че ще изпълнят възложените им стъпки от плана на министър Гроздан Караджов.

Това са категорични хората от сдружение "Бъдеще за село Труд". Те настояват да бъдат поети ясни срокове за стъпките от плана на министър Караджов.

В петък от министерството на транспорта обявиха, че ще бъде пусната нова транспортна линия от село Труд до Централна гара в Пловдив в срок от 100 дни. Набелязани са пет конкретни стъпки, първата от които е кметовете на общините да съгласуват проект на разписание, схема на маршрута, както и анализ на пътникопотока.

"Ако такова съгласуване липсва, безсрочните протести ще продължат всяка неделя. Ако на който и да е етап от изпълнението, институциите не спазят поетите обещания, протестите ще бъдат възобновени незабавно", допълват от сдружението. Според тях сега най-важната стъпка е кметовете да потвърдят публично плана на министър Гроздан Караджов.

Лятото жителите на Труд обявиха, че започват безсрочни протести с настояване за възстановяване на автобусна линия №1 до селото и нормална транспортна връзка с Пловдив.

