Министърът на регионалното развитие Иван Иванов: Има ли човешка намеса в пораженията от потопа ще стане ясно утре

Моето желание е дали в тази ситуация да разберем дали има и човешка намеса и възможно ли е било да се предотвряти тази стихия. Строителството в тези райони са от компетенцията на общинска администрация и искрено се надявам да няма такива съмнения, заяви министърът на регионалното развитие пред Би Ти Ви.

Преди две години при бедствието в Царево имаше незаконни постройки и след потопа там имаше предписания, които не знам дали са изпълнени. В момента има проверки и утре ще получа първата информация има ли пропуски.

Сегашното застрояване покрай водосбор в курорта Елените ми изглежда сякаш някой доста се е постарал, за да спечели големи пари, защото тези сгради се строят, за да има съответните приходи, каза още министър Иванов. Цялата документация по построяването им е в община Несебър. А дали някой си е затворил очите, за да се строи по този начин, могат да кажат само разследващите от прокуратурата и органите на МВР, заяви още министърът.

Според него народните представители трябва да променят законодателството за правомощията на ДНСК.

Но ако се установи, че сградите в курорта Елените са незаконно построени, има два пътя, които вървят паралелно: общината да издаде актове за тяхното отстраняване и да се сезира прокуратурата, каза още министър Иванов.