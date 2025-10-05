Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими

Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната" Кирил Петков и лидерът на „Да, България" Божидар Божанов вече са подсъдими. Прокуратурата е внесла в Софийския градски съд обвинителен акт срещу тях за опит за принуда спрямо бившия министър на електронното управление в кабинета „Денков" – Александър Йоловски, съобщава „Сега".

Обвинителният акт е подаден на 1 октомври, но все още не е насрочено разпоредително заседание. Тогава съдът ще реши дали делото ще започне по същество или ще бъде върнато на прокуратурата за отстраняване на пропуски.

Според обвинението, на 2 октомври 2023 г. в софийско заведение Кирил Петков е упражнил натиск върху Йоловски, като с агресивен тон му заявил, че трябва задължително да съгласува всички свои действия с Божидар Божанов – включително решения за уволнения на служители, обществени поръчки, стратегически въпроси и други процедури по възлагане. Петков настоял Йоловски да провежда ежеседмични срещи с Божанов и го предупредил, че при неспазване на тези указания ще последват негативни последици за него в професионален и личен план, твърди прокуратурата.

Впоследствие Александър Йоловски е получил охрана поради опасения за сигурността си, а негов разпит по делото изтече в медиите.

За Божанов пък прокуратурата твърди, че в периода от 20 май до 17 юни 2022 г. в София като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка, нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация и по Вътрешните правила на министерството и предоставил на изпълнителния директор на ИА "Инфраструктура на електронното управление" флашка с файл с техническа спецификация, и указал тя да бъде използвана за провеждане на обществена поръчка за близо 18 млн. лв. Въпросната спецификация давала предимство на консорциум на търговски дружества при участие и класиране за изпълнител на обществената поръчка.

Когато Петков и Божанов получиха обвиненията си, след като се отказаха от депутатските си имунитети, им бяха наложени и гаранции от по 10 000 лв., които защитата им обжалва с мотива, че изобщо няма нужда двамата да бъдат с мярка за неотклонение, тъй като няма опасност те да се укрият, нито да извършат ново престъпление. Бившият спецсъдия Силвия Русева обаче потвърди гаранциите с мотива, че народните представители имат много връзки, могат да въздействат и да оказват влияние върху разследвания.

Известно е, че по делото има експертиза за Йоловски, която показала, че той страда от тревожно разстройство, настъпило остро със страхови изживявания, безсъние, болезнени мисли, прераснало в хроничен стрес и атопичен дерматит.

В "Туитър" Божанов припомня, че прокурор по делото е Марина Ненкова, която наблюдава и други производства от обществен интерес - контрабандата в митниците, както и прекратеното дело по твърденията на Васил Божков за подкупи към Бойко Борисов и Владислав Горанов.

"По делото за подкупите към Горанов и Борисов, Ненкова разпитва Божков, Горанов и Борисов като свидетели. Божков казва, че им е давал 60 млн. подкуп. Горанов и Борисов отричат. Не са привлечени като обвиняеми, а досъдебното производство е прекратено, защото било "дума срещу дума". Нищо, че има и други свидетелски показания.

По делото срещу мен става друго - един притиснат свидетел е казал че съм му дал флашка. Аз не съм, но вътрешното убеждение на същия прокурор е, че не трябва да ме разпита, а направо да ме привлече като обвиняем и да внесе обвинителен акт. Нищо, че пак е дума срещу дума.

Явно вътрешното убеждение на прокурора не е нито вътрешно, нито убеждение", пише Божанов.