Сарафов „отваря" Балканските прокуратури към Европейския съюз

Силно европейско присъствие бележи Четвъртия форум на главните прокурори на Балканския полуостров, на който България е домакин за втори път от началото на инициативата, поставена през 2019 г. в турския град Измир. Различното този път е именно изграждането на своеобразен мост между страните от Западните Балкани, Турция и висши представители на Европейския съюз.

В София в неделя пристигна новият президент на Европейската агенция за сътрудничество по наказателни дела (Евроджъст) Михаел Шмидт, който лично ще отправи приветствие към магистратите от региона.

Очаква се в Шмидт да има и самостоятелни срещи с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и с други от държавните обвинители, сред които обвинител №1 на Турция Мухсин Шентюрк. Освен него, в българската столица вече са и Словения, Албания, Косово, първият заместник главен обвинител на Румъния, както и делегации от Черна гора и Сърбия.

Участниците в Балканския форум на главните прокурори ще бъдат приветствани с видеобръщение и от европейския комисар за демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защита на потребителите Майкъл Макграт. Сред участниците във форума е и президентът на Международната асоциация на прокурорите.

Високото присъствие на чуждестранни гости ще бъде уважено и от министър-председателя Росен Желязков, който се очаква да открие събитието, което ще се проведе в Дом 2 на резиденция „Бояна".

Значението на регионалните прокурорски мрежи в настоящата геостратегическа обстановка и противодействията на онлайн престъпленията, както и транзакциите с криптовалути, са сред основните теми, които върховните магистрати от региона ще обсъждат.

Форумът трябва да избере домакин и на следващата среща на главните прокурори от Югоизточна Европа, която вероятно ще се проведе през следващата година.