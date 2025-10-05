Проф. Михаил Константинов: Земята е отровена с пластмаса - най-много от Китай, САЩ, Индия и Русия

Премиерът в България е един и е с най-голяма власт, но не е независим - зад него стои политическа власт, каза за "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ проф. Михаил Константинов.

"Според гръцките мислители след демокрацията идва диктатура - светът винаги минава през демокрация после диктатура и обратното.

Но сега в света се наблюдават тревожни бързи процеси. Свидетели сме на бързото повишаване на морското ниво, което при топенето на големите ледници ще скочи със 70 метра. Огромна част от хората на Земята живее край морета и океани и за съжаление ще пострада.

На нашата планета никога не е имало толкова пластмаса - отровихме я. Най-много я тровят суперсилите - Китай, САЩ, Индия и Русия, 85-90% те замърсяват. Европа замърсява 5%, а ние бяхме тръгнали да се самоунищожаваме като си намаляваме някои производства", каза с тревога професорът.

Той коментира, че рейтингът на президента е рейтинг на институцията. В момента има много хора, които търсят нещо друго в политиката и може да се окаже, че той (настоящият президент) е нещо друго.

"Еврозоната не отива на добре, но за нас няма значение дали тя ще се разпадне - ако сме в нея или във валутен борд няма да има разлика. Не може да се живее на заеми - само да се печатат пари.

Войната в Украйна е най-тежкият и отвратителен конфликт на века. Тази страна за 3 години загуби 10 млн. души - младите й мъже загиват, а жените им бягат в чужбина. В европейската съпричастност има голяма доза лицемерие", заяви проф. Константинов.