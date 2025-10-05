Ути Бъчваров в Калековец: Всяко село трябва да си има собствена рецепта за лютеница (Снимки)

Кметът на община "Марица" обяви, че през февруари ще организира празник на сланината
Слага се важна добавка, която да уплътни лютеницата. Така ще дадем още по-специален вкус на доматите, расли в района. Всяко село трябва да има собствена рецепта. Всичко става истинско, защото е приготвено с любов. Една от най-важните съставки е червеният пипер, а след добавянето му започва голямото бъркане, което уплътнява и сгъстява сместа.
С тези думи се обърна телевизионният водещ Ути Бъчваров към жителите на село Калековец, когато пристигана и откри традиционния празник на лютеницата в община "Марица".
Аромат на печени чушки, домати, моркови и подправки се носеше на площада в Калековец. Момичета и момчета белеха и режеха местните продукти. Такава беше атмосферата на феста.
Докато приготвяха специалната лютеница на Ути, кметът на община "Марица" Димитър Иванов сложи черен пипер и кимион. "Дори на моя помощник Росен не позволявам да добавя специалните съставки", пошегува се Бъчваров.
Кметът Иванов припомни, че традицията за приготвянето на лютеницата е започнала преди 3 години в родното му село Маноле. "Тогава „Манолски славеи" изпяха песента „Бяла Стана", докато готвачите приготвяха лютеница, и тя стана емблема на апетитната разядка", допълни Иванов. И заяви, че има идея през февруари да организира празник на сланината.
След това заедно с кмета на Калековец Георги Вълков и с Ути Бъчваров дегустираха 12 разядки, за да определят победителите в конкурса за най-добра домашна лютеница. Изборът бе труден, защото трябваше да опитат различни видове – едросмляни, пасирани, айвари, с повече моркови или патладжан, сладки или богати на подправки и чесън.
Накрая журито единодушно обяви за най-добра домашна лютеница, приготвената от Веселина Кънчева разядка. Тя получи голяма бъркалка и грамота от Димитър Иванов На второ място се класира продуктът на Галина Сумова, която се сдоби глинен гювеч, а на трето бе избрана апетитната разядка на Костадин Кънчев, на когото подариха глинени подноси.
След това Ути Бъчваров обяви, че лютеницата е готова, а неговият екип я раздаде на присъстващите. Под звуците на оркестър „Калековец" Димитър Иванов и Георги Вълков поведоха кръшно тракийско хоро заедно с гостите на феста.