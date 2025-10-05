ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ути Бъчваров в Калековец: Всяко село трябва да си има собствена рецепта за лютеница (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1324
Ути Бъчваров приготви лютеница в Калековец.

Кметът на община "Марица" обяви, че през февруари ще организира празник на сланината

Слага се важна добавка, която да уплътни лютеницата. Така ще дадем още по-специален вкус на доматите, расли в района. Всяко село трябва да има собствена рецепта. Всичко става истинско, защото е приготвено с любов. Една от най-важните съставки е червеният пипер, а след добавянето му започва голямото бъркане, което уплътнява и сгъстява сместа.

С тези думи се обърна телевизионният водещ Ути Бъчваров към жителите на село Калековец, когато пристигана и откри традиционния празник на лютеницата в община "Марица".

Аромат на печени чушки, домати, моркови и подправки се носеше на площада в Калековец. Момичета и момчета белеха и режеха местните продукти. Такава беше атмосферата на феста.

Докато приготвяха специалната лютеница на Ути, кметът на община "Марица" Димитър Иванов сложи черен пипер и кимион. "Дори на моя помощник Росен не позволявам да добавя специалните съставки", пошегува се Бъчваров.

Кметът Иванов припомни, че традицията за приготвянето на лютеницата е започнала преди 3 години в родното му село Маноле. "Тогава „Манолски славеи" изпяха песента „Бяла Стана", докато готвачите приготвяха лютеница, и тя стана емблема на апетитната разядка", допълни Иванов. И заяви, че има идея през февруари да организира празник на сланината.

След това заедно с кмета на Калековец Георги Вълков и с Ути Бъчваров дегустираха 12 разядки, за да определят победителите в конкурса за най-добра домашна лютеница. Изборът бе труден, защото трябваше да опитат различни видове – едросмляни, пасирани, айвари, с повече моркови или патладжан, сладки или богати на подправки и чесън.

Накрая журито единодушно обяви за най-добра домашна лютеница, приготвената от Веселина Кънчева разядка. Тя получи голяма бъркалка и грамота от Димитър Иванов На второ място се класира продуктът на Галина Сумова, която се сдоби глинен гювеч, а на трето бе избрана апетитната разядка на Костадин Кънчев, на когото подариха глинени подноси.

След това Ути Бъчваров обяви, че лютеницата е готова, а неговият екип я раздаде на присъстващите. Под звуците на оркестър „Калековец" Димитър Иванов и Георги Вълков поведоха кръшно тракийско хоро заедно с гостите на феста.

