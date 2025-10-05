Чичото на блъснатия с АТВ Марти пострадал от потопа на Черноморието

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чичото на блъснатия с АТВ Марти - Юлиян Здравков, пострадал от потопа на Черноморието. Това се случва два месеца, след като АТВ помита племенника Марти и майка му Христина.

"Пълен хаос" - Юлиян Здравков показва последствието за бизнеса му от опустошителното наводнение по южното ни Черноморие.

"15 години от живота ни с жена ми беше тук, ние го построихме това нещо", казва Здравков пред bTV.

Сутринта след приливната вълна само един багер разчиствал отломките от бедствието.

"Пред 2 седмици изсякоха десетки декари - нито едно дърво няма. А боклука го хвърлиха в дерето", казва още той.

Малко след 10 ч. започнаха и повторните огледи в комплекса. Локви, кал, липсващ асфалт и преобърнати коли - така изглежда почти всяка улица в целия курорт "Елените".

Над 200 души са евакуирани, работата продължи и на сутринта.

"Имаме екип с амфибия, с който се извършваше евакуация и вчера, и днес", каза, комисар Николай Николаев, дир. на РД ПБЗН.

"Имаше хора, които дори не отключваха по време на обходът, който направихме снощи с пожарната и военните", коментира Владимир Маринов, дир. на ОДМВР.

"Това е природата, как какви са причините? Тепърва предстоят проверки, ще се установи, ако има нещо, което е неправилно построено, ще се търся причините", заяви Николай Димитров, кмет на община Несбър.

В понеделник започва проверка при ДНСК дали сградите са били законно построени.