Явор Божанков: Не се притеснявам за сегашния мандат, а за установяване на проруско мнозинство

Не се притеснявам за сегашния мандат, а за установяване на проруско мнозинство в България в средносрочен план, ако напрежението в обществото се върне, заяви за "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ депутатът Явор Божанков.

"Например бюджетната политика - трупат дълг, а през януари Румен Радевци, "Възраждане" и др. всички ще кажат: "Ето - еврото е виновно, видяхте ли, казахме ли ви". Това правителство ще е в основата и на високия дълг, и на инфлацията, и на ръста на цените - а не еврото. В дългосрочен план обаче могат проруските партии да изведат дивидент".

По думите му няма нито една точка, предложена от опозицията, която да е влязла в дневния ред.

"След това управление алтернативата не е проруско, а демократично управление. Следващите редовни избори са за президент - на нас не ни трябва просто нов президент, а антипод на президента Радев - утвърден, убеден демократ. Няма кой да го излъчи, освен демократичната общност, а тя за съжаление е доста по-широка от избирателите, които в момента гласуват за нас. Мисията ни в момента е да върнем изгубеното доверие.

Наводненията в Бургаско са еманация на цялата държава. Ще настояваме управляващите да направят списък на всички имоти, които застрашават здравето и безопасността на гражданите по Черноморието. Трябва да поставим въпроса, говорейки за бедствия, и за ролята на армията. Инвестираме много в отбрана, но не е изяснено как помага армията. Как функционира системата за ранно известяване", допълни депутатът.