Полиция блокира плажа на Царево след изчезването на сейфа с 2 милиона лева и златни кюлчета (Снимки)

Достъп до плажа имат само собствениците на сейфа, на място има багер и водолази

Морският град Царево осъмна под засилено полицейско присъствие, след като новината за изчезнал сейф с 2 милиона лева и златни кюлчета предизвика истинска „златна треска" по Южното Черноморие. Властите въведоха строги ограничения за достъп до плажовете, които бяха обявени за забранена зона, за да се овладее напливът от хора, тръгнали в търсене на бързо богатство.

Още от ранните часове на деня на всички входове към града са изградени контролно-пропускателни пунктове. Полицията щателно проверява всеки автомобил и не допуска влизане на лица без основателна причина за пребиваване в района. Мерките целят да спрат тълпите от иманяри, които през последните дни буквално „заляха" плажа. Достъп до плажа имат само собствениците на сейфа, на място има багер Снимка: Фейсбук/ Иван Янев

На самата ивица, където се предполага, че морето е изхвърлило или разбило сейфа, е разположен втори контролен периметър. Патрулиращи служители охраняват района и не позволяват достъп на никого, освен на участващите в официалното издирване.

Единствено собствениците на изгубеното съкровище, техни близки и специално нает екип имат право да претърсват района. В мащабната операция са включени тежка техника, включително багер, който пресява тонове пясък и тиня, както и екип от професионални водолази, които изследват морското дъно в близост до брега.

Напрежението се покачва с всеки изминал час, а надеждата бавно отстъпва място на отчаянието. Появи се неофициална информация, че сред отломките са открити документи, принадлежащи на собствениците. Този факт засилва опасенията, че сейфът не е издържал на мощта на вълните и се е разбил, разпръсквайки съдържанието си – пачки с пари и златни кюлчета – из морската вода. Водолази също се включиха в търсенето на богатството Снимка: Фейсбук/ Иван Янев

"Ако намерят само металната кутия, това ще е краят на надеждата. Ще знаят със сигурност, че всичко е загубено", коментира пред БГНЕС местен жител, наблюдавал от разстояние трескавите усилия.