8 тона контрабандни химически продукти задържаха митничари на "Капитан Андреево"

Недекларирани осем тона химически продукти с приложение в производството на бои, лакове и лепила задържаха митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната за Иран, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Инспекцията е била осъществена спрямо товарна композиция от влекач и полуремарке с турска регистрация. Шофьорът с турско гражданство представя документи за превозваната стока – стенни хартиени и текстилни облицовки от България за Иран.

Митническата служителка, извършваща документален контрол и измерване с електронната везна на осовото натоварване на превозното средство установява, че има несъотвествие между теглото, отчетено на везната, и декларираното по документи. Тя насочва композицията за рентгенов контрол, при който са отбелязани необичайни плътности в товара, съобщи БТА.

При последвалия физически контрол инспекторите установяват, че в товарното помещение между декларираната стока са укрити палети с общо 8000 кг химически продукти, които се използват при производството на бои, лакове и лепила.

Препаратите са задържани, съставен е акт, допълниха от митницата.

В началото на септември на пункта бяха разкрити четири тона нелегално пренасян хладилен агент в камион от Турция за Германия.