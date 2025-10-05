ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Умря милиардерът Милан Мандранич, купил Светльо То...

Осем души са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие

1200
Тежките пътни инциденти са шест за последното денонощие Снимка: Архив

Осем души са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са шест.

В София са регистрирани три тежки и 35 леки катастрофи. Няма загинали, трима са ранени.

От началото на октомври седем души са загинали, а 103 са пострадали при 75 пътнотранспортни произшествия.

От началото на годината при 5206 катастрофи са загинали 332-ма души и са ранени 6511. В сравнение със същия период на миналата година от полицията отчитат шестима загинали на пътя по-малко.

