Осем души са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са шест.
В София са регистрирани три тежки и 35 леки катастрофи. Няма загинали, трима са ранени.
От началото на октомври седем души са загинали, а 103 са пострадали при 75 пътнотранспортни произшествия.
От началото на годината при 5206 катастрофи са загинали 332-ма души и са ранени 6511. В сравнение със същия период на миналата година от полицията отчитат шестима загинали на пътя по-малко.