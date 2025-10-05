ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Умря милиардерът Милан Мандранич, купил Светльо То...

Издирват 64-годишен мъж от село близо до Пловдив

64-годишният Марко Трунчев от брезовското село Зелениково е изчезнал Снимка: ФБ

64-годишният Марко Трунчев от брезовското село Зелениково е изчезнал, съобщават негови близки в социалните мрежи.

Мъжът за последно е видян на разклона за село Тъжа. "Здравословното му състояние по принцип е добро, но има леки затруднения с говора по рождение", пише Даниела Трунчева в група във фесйбук и е дала телефон за връзка, ако някой го забележи - 0897422462.

Близките му молят, всеки който има информация за него, да се свърже с тях на посочения телефон или на лично съобщение в социалните мрежи.

