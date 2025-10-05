Производители от Каварненско: румънското грозде подбива цената на българското

„На пазари и тържища масово се продава румънско грозде, на което е сложена табела, че е българско. Цената му е от 1 до 10 лева за килограм. Този нерегламентиран внос от Румъния продължава вече 5-6 г. Внася се нерегламентирано и грозде от Молдова. От тези страни гроздето се купува на 80-90 ст. за килограм. На такава цена българските производители не могат да издържат", алармира Десислав Костов, който отглежда 400 декара лозя.

„Защо в Румъния, която също е в ЕС, се произвежда по-евтино грозде. Отговорът е лесен – по-големите субсидии. Българските производители на грозде получават субсидия около 35-40 лева, която се облага с данък 10%. В Южна България лозя вече се изоставят. И преработвателните фирми купуват масово грозде от Румъния, Молдова, Унгария, Северна Македония. Защо техните производители успяват. Защото имат подкрепата на държавата, която ние не усещаме – нито като субсидии, нито като спиране на нерегламентирания внос.

Проблемите в сектора са съществени. Себестойността на 1 килограм грозде е 1 лев, трябва да го продаваме поне на 1,50 лева, за да можем да плащаме заплати и за други разходи", описва проблемите на лозарите Костов.

„Имаме достатъчно работници, които се справят добре. И добре им плащаме. Имаме и работници от Узбекистан", добавя той.

Производители на домашно вино в Добрич обсъждат помежду цените на килограм грозде тази година – между 1,30 и 2,20 лева. Казват, че им се вижда скъпо, добавят че миналата година са го купували на 80 ст.

„Ще купим по-малко грозде, но ще направим вино, защото тази година гроздето е добро. До Коледа стигне, дано да стигне и до Трифон Зарезан", коментират винари, докато умуват дали да добавят още килограми на кантара.

Добивите от грозде в района на Каварна – винопроизводителната част на област Добрич, тази година са много добри, въпреки пролетните студове и слани, които са забавили вегетацията, казват производители, които приключват лозарската година. Бере се по 700-800 кг от декар, захарността е отлична. Цената е между 1,60 и 2 лева. Миналата година добивите са били 500-600 килограма от декар.

„Интересът от граждани и от винарски изби е голям. Търсеха се повече белите сортове – Мускат, Шардоне, Ризлинг, Совиньон блан и др. Продават се и червени сортове – Сера, Каберне, Пино ноар", каза още Костов.