ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рапър ще прави песен за световните вицешампиони на...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21435611 www.24chasa.bg

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и жена с опасност за живота

12408
Линейка Снимка: Снимка: Архив

Състезателна кола се вряза в зрители на ралито Планинско изкачване „Аладжа манастир" – Варна 2025. Човек е загинал, а жена е в реанимация с опасност за живота.

Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. Княз Борис I, в посока Аладжа манастир, като сигнал за катастрофата е получен в 11:10 часа, съобщават от пресцентъра на МВР.

Загинал е 60-годишен човек от публиката, в която се е врязал автомобила.

Състезателната кола е изпуснала завоя, минала е през мантинелата и са пострадали общо 6 души.

Жена на 27 г. е в реанимация настанена, с опасност за живота.   

Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.

Бройката на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по-леки травми. По последна информация те са 8.       

От Автомобилната федерация на България излязоха с официално позиция, в която пишат, че ралито се прекратява заради инцидента.

Автомобилът на Нейко Нейков (Renault Clio, клас HC3, АСК „Стара Загора ") се е ударил в предпазна мантинела, зад която се е намирала публика, пишат от федерацията.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Линейка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)