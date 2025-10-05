Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и жена с опасност за живота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Състезателна кола се вряза в зрители на ралито Планинско изкачване „Аладжа манастир" – Варна 2025. Човек е загинал, а жена е в реанимация с опасност за живота.

Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. Княз Борис I, в посока Аладжа манастир, като сигнал за катастрофата е получен в 11:10 часа, съобщават от пресцентъра на МВР.

Загинал е 60-годишен човек от публиката, в която се е врязал автомобила.

Състезателната кола е изпуснала завоя, минала е през мантинелата и са пострадали общо 6 души.

Жена на 27 г. е в реанимация настанена, с опасност за живота.

Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.

Бройката на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по-леки травми. По последна информация те са 8.

От Автомобилната федерация на България излязоха с официално позиция, в която пишат, че ралито се прекратява заради инцидента.

Автомобилът на Нейко Нейков (Renault Clio, клас HC3, АСК „Стара Загора ") се е ударил в предпазна мантинела, зад която се е намирала публика, пишат от федерацията.