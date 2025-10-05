Зафиров за потопа: Повече няма да се толерира безхаберие, ако има виновни ще бъдат наказани

"Ще положа лични усилия виновните, ако има такива, да получат най-строги наказания, предвидени от закона. С нетърпение очаквам резултатите от възложените проверки на ДНСК, Басейнова дирекция, работата на прокуратурата".

Това заяви пред БНР вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров относно опустошителните наводнения по Черноморието, при които четирима загинаха.

"И там, както при проблемите с безводието, всичко се дължи на факти и обстоятелства, трупани през годините, някъде най-вероятно подминавани с лека ръка. Доколко има човешка намеса, човешки субективен фактор - предстои да разберем. Този път наистина виновните трябва да получат най-тежки наказания, защото всичко това се повтаря с една ужасяваща цикличност и оставя у хората усещане за безвремие и липса на държава. И този проблем, както и другият, са в следствие на многогодишната политическа криза, която създаде предпоставки много от институциите просто да не си вършат работата", коментира той.

Вицепремиерът е сигурен, че ще се предложат адекватни мерки и решения, така че повече това да не се повтаря. Той не изключи и възможността да бъдат съборени хотели:

"Повече безхаберие и мърлявщина няма да бъдат толерирани. Но първо трябва да стане ясно кой е позволил това нещо да се случи и след това да се премине към следващи стъпки. Ако се установи, че има огромни незаконни постройки, вярвайте, че държавата е готова да стигне до край".

В предаването "Неделя 150" Зафиров призова да бъдат оставени органите да си свършат работата. И изброи помощите, по които могат да кандидатстват пострадалите, за които това е основно жилище.

По думите му една от основните причини за част от бедите, които ни се случват, са климатичните промени. От крайно засушаване минаваме към стихийни наводнения и бедствия, подчерта той и добави, че държавата трябва да е готова и за двете ситуации.

Зафиров, който ръководи Борда по водите, е категоричен, че водна криза в национален мащаб няма:

"Има населени места с проблеми във водоснабдяването, някои от тях много сериозни, хронични. Но има и опити за внушения и спекулации, в това число и политически спекулации".

"Дъждовете в някаква степен облекчават ситуацията, но тя се облекчава преди всичко от неуморните усилия, които полагат екипите на ВиК. Тези хора буквално денонощно се трудят", изтъкна той и обяви, че в момента в Плевен няма воден режим. И напомни целта - до края на годината да бъде решен проблемът с водоподаването в светлата част на деня.

За него проблемите могат да бъдат решени по два начина - с търсене на нови водоизточници, което става все по-трудно, и с отстраняване на амортизираните водопреносни мрежи, които водят до огромни загуби на вода. Трябват средства, търпение, превенция, категоричен бе Атанас Зафиров и заяви:

"Стъпка по стъпка вървим към решаването на проблемите".

Лидерът на БСП коментира и казуса с Борислав Сарафов. Според него политиката в случая е в повече. По думите му законът, приет от ПП-ДБ, е противоречив.

"Трябва да оставим независимата съдебна власт сама да намери решение и сама да определи нивото на легитимност на всяка една своя институция", смята той.