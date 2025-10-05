180 000 лв. и златни бижута имало в отнесения от потопа сейф в Царево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Касата била с размери на двукрилен гардероб, но водата я понесла към морето

Около 180 000 лв., фирмени документи на местна строителна компания и златни бижута на собственика и семейството му, е имало в металната каса, отнесена от потопа в Царево на 3 октомври, научи "24 часа" от отлично осведомен източник. Офисът на строителната фирма е била точно до автосервиз, като собственикът е един, известен в града като Яни.

Въпреки че касата е била с размери на двукрилен гардероб, огромната вълна, минала през офиса, я понесла към морето, наред с мебели от офиса, прекършени дървета и инвентар.

Няма милиони, нито златни кюлчета, но действително банкноти са намирани тук-там по плажа, че даже и в Ахтопол, явно морето е отнесло сейфа, каза местен пред наш репортер.

Информацията за отнесен сейф с ценности бързо обиколи държавата и от вчера към Царево се стичат стотици от цялата страна, а плажът почерня от хора, ровещи сред тиня и отломки. В социалните мрежи Царево веднага бе определено като новия Клондайк, а полицията днес отцепи района около плажа, за да ограничи набезите.

Междувременно местната управа се готви за нова вълна във вторник, като спешно почиства деретата с цялата налична техника.