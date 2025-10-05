ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рапър ще прави песен за световните вицешампиони на...

Пожар горя в центъра на София (Снимки)

Пожарът в жилищна кооперация в София Снимка: Георги Кюрпанов

Огромен пожар горя в центъра на София.

Огънят е пламнал в кооперация в жилищния район, в близост до Медицинска академия.

Към мястото са се отзовали екипи на пожарната.

