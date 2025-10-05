Кризата с боклука в София. Как се справи общината в Ден 1 (Галерия)

Кметът на "Люлин" Георги Тодоров: В района от обявените 8 големи контейнера за боклук е сложен само един

От неделя жителите на столичните квартали „Люлин" и „Красно село" ще трябва временно да изхвърлят битовите си отпадъци в големи сиви контейнери, предназначени по принцип за строителни отпадъци. Мярката се въвежда след изтичането на договорите с настоящата почистваща фирма, а кметът Терзиев заяви, че няма да подпише нов договор с единствения останал кандидат по мегапоръчката за почистването на София.

В двата района е въведена кризисна организация за сметопочистването, която ще действа от 5 до 19 октомври.

Сивите контейнери ще са разположени на 8 места в "Люлин" и на 3 в "Красно село", обеща кметът Васил Терзиев в събота.

Сметопочистването на двата района поема Столичното предприятие за третиране на отпадъци, което по принцип се занимава с обработката на боклука.

"Колегите са цял ден на терен и още в първия ден на тази кризисна ситуация се установява, че по-голямата част от контейнерите в "Люлин" все още не са извозени. Обичайно това се случва до ранния следобед. Констатираме, че от обявените 8 точки с големи контейнери към момента е поставен само един и то с много по-малък габарит. Има един допълнителен контейнер, разположен в "Софекострой". Получих уверение, че до края на деня ще бъдат разположени останалите контейнерите". Това обяви на брифинг след края на заседанието на кризисния щаб кметът на "Люлин" Георги Тодоров.

Той обясни, че районната администрация изпълнява ангажимента си да събира отпадъците от малките кошчета около спирки и по улиците. Всички близо 800 кошчета са почистени, като те се чистят поне по 2 пъти дневно.

"Притеснителното е, че в момента за целия район има само 3 камиончета, които могат да извозват отпадъка от между 5 и 8 контейнера. А в "Люлин" има около 1300 входа и около 1500 сиви контейнера за отпадъци. Сами може да прецените, че този капацитет е недостатъчен и всеки ден ще има натрупване на забавянето на извозването на отпадъци. По-голямата част от тях към момента не са извозени. До момента отпадъците от всеки контейнер се извозваше веднъж дневно", обясни Тодоров.

Той е поискал информация какъв е интензитета на извозване на отпадъците в района от Столичното предприетия за третиране на отпадъци, но не е получил отговор.

Тодоров е категоричен, че трябва да се премине на денонощен трисменен режим на работа с цялата налична техника, с която разполага Столичната община, за да се минимизира забавянето.

"Всеки един ден на забавяне означава лавиноообразно натрупване на отпадъци. В момента времето е тихо, няма вятър, но при по-лоши метеорологични условия, каквито се очакват, ще трябва да се правят интензивни оборки. Днес е неделя, но със започването на работната седмица очакваме отпадъците да са много повече. Затова призовавам за спешни мерки", заяви Тодоров.

Той отново подчерта, че "Люлин" е най-големият столичен район и внего по неофициални данни живеят над 250 000 жители.

"Люлин" не заслужава да бъде сметището на София. Тук живеят софиянци с равни на всички останали права. Мой дълг е да опазим здравето и живота на хората. Призовавам гражданите да подават сигнали за неизвозени отпадъци. Откривам и специален имейл за сигнали - [email protected]., каза още Тодоров.

Той призова хората за разумно и отговорно отношение в този кризисен период.