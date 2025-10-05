Първата суперлуна за тази година може да бъде наблюдавана в началото на седмицата

Луната ще изглежда малко по-голяма и по-ярка в началото на новата седмица, по време на т.нар. суперлуна, предаде Асошиейтед прес.

В България предстоящото пълнолуние е на 7 октомври, вторник, в 06:47 ч., обяснява Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия" на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", в публикация в профила си във Фейсбук. Той написа, че т.нар. Урожайна (Жътварска) или Ловджийска луна е най-близкото пълнолуние до есенното равноденствие, което тази година бе на 22 септември в 21:19 ч. Маркишки припомня, че предишното пълнолуние бе на 7 септември в 21:08 ч., по време на което се наблюдаваше и лунно затъмнение.

Суперлуната през октомври е първата от трите през 2025 г., отбелязва Асошиейтед прес. Всички по света ще могат да я видят без специално оборудване, ако небето е ясно. Но разликата може да е трудна забележима, особено ако хората не са наблюдавали обикновената луна през предходните нощи, отбелязва Асошиейтед прес.

"Ако излезете и просто погледнете луната, когато е много високо в небето, няма нищо, което да ви покаже колко голяма изглежда", каза Дерик Питс, главен астроном във Франклинския институт във Филаделфия, цитиран от Асошиейтед прес.

Луната ще премине на разстояние от около 361 459 километра от Земята. Следващата суперлуна за годината ще бъде наблюдавана през ноември, а след нея ще последва и още една през декември, пише БТА.

Явлението продължава през 2026 г. с две лунни затъмнения, което ще може да се наблюдава в голяма част от Северна Америка, Азия и Австралия през март, както и частично затъмнение през август в Америка, Африка и Европа, допълва Асошиейтед прес.