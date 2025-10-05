Вижте как състезателната кола от ралито във Варна се забива в мантинелата (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Видео запечата момента, в който състезателната кола на Нейко Нейков (Renault Clio, клас HC3, АСК „Стара Загора ") от ралито Планинско изкачване „Аладжа манастир" – Варна 2025 се забива в предпазната мантинела, зад която има публика.

В инцидента загина 60-годишен човек, а 27-годишна жена е в реанимация с опасност за живота. По последна информация общият брой на пострадалите е 8.

Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. Княз Борис I, в посока Аладжа манастир, като сигнал за катастрофата е получен в 11:10 часа, съобщават от пресцентъра на МВР.

От Автомобилната федерация на България излязоха с официално позиция, в която пишат, че ралито се прекратява заради инцидента.

Забилият се автомобил е на Нейко Нейков (Renault Clio, клас HC3, АСК „Стара Загора "), пишат от федерацията.