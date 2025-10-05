Таксита в София отказват плащания с карти

Таксита в София са започнали практика да отказват плащания с карти и да искат само в брой. За това пише във фейсбук профила си Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет и бивш министър на финансите на България. Шофьорите твърдели, че практиката е наложена от собствениците.

"Интересно кой е дал право на такситата ОК! в София да не приемат карти, а да искат плащане само в брой? Наложи ми се няколко пъти да ги ползвам тази седмица - шофьорите твърдят, че това е практика наложена от собствениците; в хотела ми казваха същото и че ги избягват при ползване от гостите им защото се случват неприятности. По закон всички търговски обекти са задължени да имат картови апарати. Някой в общината се е облажил... Да не говорим че така е лесно да се избягват данъци", пише Дянков в поста си.