Занаятчии на фестивал в Добрич: Времената за нас са тежки

„Майстори от Пловдив, членове на Националната занаятчийска камара, се представяме с общ щанд, който предлага изделия от дърво, медени звънци – малки и големи, домакински престилки, торбички, покривки с народна шевица и др. Решихме да участваме общо, защото времената за занаятчиите са трудни", каза Славчо Андреев, който изработва изделия от дърво и кукерски маски, на есенното издание на Фестивала на занаятите и изкуствата в Добрич."Миналата година таксата за изложение в Сливен беше 72 лева, тази година скочи на 180 лева. И не само в този град увеличават цените за участие на занаятчиите. Ние създаваме колорита на всеки празник, а организаторите обикновено „надуват" цените за нас, за да могат да плащат за съпътстващите музикални програми. Освен това, материалите, които използваме, непрекъснато поскъпват, а ние не можем да оскъпяваме нашите изделия прекомерно. Сега, преди въвеждането на еврото навсякъде цените скачат – на дърво, на лепила, лакове, на други консумативи", добавя Андреев. Но е оптимист, че занаятите ще оцелеят, защото, както казва,"едно е да купиш хубава дървена дъска – за рязане на продукти, или за поднос, друго са масово предлаганите лепени аналози, които се разлепят след първото миене". Заявява това със самочуствието на майстор, а зад него са наредени дъски от дърво във формата на ябълка, круша, листо, поднос със специална извивка за купички с различни сосове. Посетителите купуваха охотно дървени лъжици, медени звънчета, дъски.

Росен Димитров от Стара Загора, чийто занаят е коване и изработка на ножове, казва че пазарът на занаятчийските изделия е на приливи и отливи. Дамасковите му ножове, изработени от няколко вида стомана, събрани в пакет, изглеждат шарени и привличат купувачи. „Могат да се ползват за всичко", добавя Димитров. Докато обяснява на любопитни посетители за ножовете, зад него на малка наковалня негов съдружник изковава на живо малки викингски ножове за ключодържатели. Димитров споделя, че се занимава изцяло със занаята вече 8 години. „Направил съм няколко хиляди ножа, правил съм мечове – средновековни, японски катани и др. Изработвам и мечове за възстановки", добавя майсторът, докато показва медальона си - малко ножче със седефена дръжка в специална калъф и демонстрира колко е остро.

В седмото издание на Фестивала на занаятите и изкуствата, организиран от фондация „Добруджа – история, традиции, култура", участват 55 изложители от над 30 населени места. Празникът е съпроводен от музикална програма, в която участват училищни и читалищни фолклорни състави, певци и музиканти от областите Добрич, Варна и др.