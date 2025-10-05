Историческа възстановка, панихида, венци и цветя за 113 г. от освобождението на Горна Джумая

С историческа възстановка, панихида за загиналите, полагане на венци и цветя започнаха честванията по повод 113 години от освобождението на Горна Джумая и празник на Благоевград.

„Плановете на Царство България да освободи Пиринска Македония преминават през амбициозната цел да се мобилизират 300 хил. военни - 150 хил. в направление Македония, 150 хил. в направление Одрин. Когато започва мобилизацията на призива се отзовават 500 хил. българи – смели мъже, които изоставят всичко, без да знаят как ще завърши тази война. Те не знаят дали ще успеят да освободят братята си в Пиринска Македония, но в тях няма никакво колебание. Пред тях няма дом, няма професия. Свободните хора отиват да освободят несвободните, защото свободата започва там, където свършва страха. Това не са абстрактни хора в миналото, това са човешки съдби. Днес от нас не се иска да отидем на война, но се иска да отстояваме свободата във всекидневните си избори. В начина, по който се отнасяме към гражданския си дълг, към нередностите в обществото, към несправедливостите. Дали ще бъдем свободни зависи от всички нас. Нека не бъдем безразлични към тиранията, нека не се страхуваме, че ако надигнем глас ще бъдем засегнати. Да живее свободна и независима България! Поклон пред паметта на героите", каза кметът на Благоевград Методи Байкушев в приветственото си слово.

Участие в ритуала взе и Представителен духов оркестър към Сухопътни войски.

На пл. „Македония" прозвуча и едно от най-силните стихотворения на Пейо Яворов, превърнало се в символ на борбата за свобода – „Хайдушки песни".

В знак на признателност към загиналите за свободна Горна Джумая бяха положени венци и цветя и на паметника на Македоно-Одринското опълчение „Майка България" на площад „Мите Марков".

Бе изпълнен и рецитал на стихотворението „Българийо на живи и на мъртви" на Дамян Дамянов.

В честванията участие взеха още областният управител на Благоевград Георги Динев, председателят на Общински съвет – Благоевград Антоанета Богданова, полк. Кирил Спаневиков, командир на 3-то бригадно командване, подполк. Петър Митев, началник на военно окръжие – Благоевград, акад. Христо Григоров, д-р х.к., председател на БЧК, представители духовенството, на учебни заведения, културни институции, общественици и граждани.

Непосредствено след това членовете на НД „Традиция" изнесоха жив урок по родолюбие. Парк „Бачиново" се превърна в сцена на един от героичните моменти от българската история, а именно, битката за Горна Джумая по време на Междусъюзническата война. Десетки военно-исторически реконструктори с автентични униформи и оръжия пресъздадоха напрегнатите събития от 28 юни 1913 г., потапяйки публиката в атмосферата на войната и саможертвата на героите.

Програмата по повод 113 години от освобождението на Горна Джумая продължава с тържествена сесия на Общински съвет – Благоевград.

В 18.30 часа на пл. „Георги Измирлиев – Македончето" (подплощадно пространство) ще започне празничен концерт по повод празника на Благоевград и 50 години от основаването на Регионален телевизионен център.