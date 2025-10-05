Цвета Николаева: Още в събота отпадъците от 2 квартала в "Красно село" не бяха извозени

Още в събота, когато все още действаше стария договор за сметосъбиране, два от кварталите в район "Красно село" са останали без сметоизвозване. Става дума за "Борово" и "Бели брези". Това съобщи във фейсбук кметът на район "Красно село" Цвета Николаева.

"Създали сме няколко звена, които ще обикалят и ще следят за нередности. Всички зам.-кметове са на терен и следят соитуацията. Един от тях ще проверява търговските обекти да не изхвърлят боклук в сивите контейнери, защото те трябва да имат сключени договори за сметосъбиране. Всяко нарушение ще се санкционира. Другите зам.-кметове ще проверяват останалите 3 точки, на които са поставени големи контейнери. Ще се проверява и разделното изхвърляне на отпадъци. Моля, за съдействие и сътрудничество. Кризата е наистина трудна, но трябва да се справим", казва Николаева, която бе на една от точките, където са поставени големи строителни контейнери, в които четирите камиончета, които обслужват района, возят отпадъци от по-малките сиви контейнери. Тя е на бул. "Житница".

От днес до 19 октомври в "Красно село" и в "Люлин" е обявена кризисна ситуация за сметоизвозването. То се поема временно от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, което отговаря за преработката на софийския боклук. За целта в "Люлин" са обявени 8 точки, а в "Красно село" - три с поставени големи контейнери за строителни отпадъци. От общината призовават при възможност гражданите да изхвърлят в тях боклука си. Призивът е за този период да не се изхвърлят едрогабаритни, зелени и строителни отпадъци. Ако това е неизбежно, апелът е гражданите да ги откарат в съседни райони, където сметопочистването продължава в нормален режим.

Опаковките, стъкло и кашони трябва да се изхвърлят в цветните контейнери за разделно събиране.

От Столичното предприятие за третиране на отпадъци обявиха във фейсбук, че предстои да бъде обявен специален ден за извозване на едрогабаритни отпадъци в двата района.

До кризата със сметоизвозването се стиган, след като договорите с почистващата фирма изтекоха, а в мегапоръчката за чистенето на София за следващите 5 г. остана един кандидат за зоната с двата района, който обаче предложи цена от над 400 лв. за тон при прогноза от 200 лв. за тон.

Кметът на София Васил Терзиев бе категоричен в събота, че няма да подпише такъв договор и няма да позволи общината и софиянци да бъдат ограбвани.