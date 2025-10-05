Николай Нанков: Магистрала "Хемус" стана жертва на див популизъм и политически атаки

"Жалко е, че се открива толкова малка отсечка. За пореден път ще отбележа, че довършването на на "Хемус" стана жертва на див популизъм и политически атаки. А магистралата вече щеше да е готова - по напълно реалистичния график при спазване на всички законови процедури, който беше направен в кабинета "Борисов 3". Това пише в публикация във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

Нанков пише, че след месец се очаква да е готов и участъкът до пътен възел "Угърчин", който ще се ползва от пътуващите към Велико Търново и Варна.

"Вече щеше да се пътува от София до Варна по "Хемус". За близо пет години безвремие хората получиха зрелища, скандали и....многомилионни индексации от най-големите критици на инхаус възлагането. Но магистралата я няма...

Адмирации за решимостта и на партньорите от БСП, в частност на регионалния министър Иван Иванов, за ускоряването на изграждането на всички забатачени големи обекти. Имаме уверението му, че до Нова година ще бъдат издадени още няколко разрешения за строеж и през 2029-2030 г. "Хемус" да е готова.

Всичко това нямаше да е възможно без мъдростта на лидера ни Бойко Борисов, който в името на стабилността пое тежестта на трудното управление с мандата на ГЕРБ", завършва публикацията си Нанков.