Алекс Колев с 2 гола и асистенция в Китай

Министър Пешев нареди проверка на автомобилната федерация и организаторите на ралито във Варна

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев Снимка: Министерство на младежта и спорта

Във връзка с тежкия инцидент на рали състезанието „Планинско изкачване Аладжа манастир", министърът на младежта и спорта Иван Пешев разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали. Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция „Регионална координация и контрол" към Министерството на младежта и спорта.

Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието.

По време на ралито днес мъж от публиката е загинал, а осем души са ранени. Сигналът е получен в 11.10 ч., като инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока "Аладжа манастир".

Автомобилът се е врязал в публиката, след като пилотът е изпуснал завоя и е минал през мантинелата.

Загиналият е на 60 години. Жена на 27 години е в реанимация с опасност за живота. 

