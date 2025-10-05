ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алекс Колев с 2 гола и асистенция в Китай

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21436647 www.24chasa.bg

Пострадалите по време фаталния инцидент на ралито във Варна са били на забранено за публика място

3212
Планинско изкачване „Аладжа манастир" – Варна 2025 Снимка: Startphoto.bg

Пострадалите по време на инцидента на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир" във Варна са се намирали на място, забранено за публика. Това каза на брифинг до мястото на инцидента спортният директор на надпреварата Слави Славов.

Той уточни, че в района на инцидента е имало поставени предупредителна табела и лента.

За сигурността на състезанието са се грижили 45 маршали и 15 служители на общинска полиция, пише БТА.

Институциите продължават да работят по случая.

Зрител загина, а осем души пострадаха по време на инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир", което се провежда във Варна. Катастрофата стана на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока „Аладжа манастир".

Планинско изкачване „Аладжа манастир" – Варна 2025 Снимка: Startphoto.bg

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)