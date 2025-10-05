Пострадалите по време фаталния инцидент на ралито във Варна са били на забранено за публика място

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пострадалите по време на инцидента на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир" във Варна са се намирали на място, забранено за публика. Това каза на брифинг до мястото на инцидента спортният директор на надпреварата Слави Славов.

Той уточни, че в района на инцидента е имало поставени предупредителна табела и лента.

За сигурността на състезанието са се грижили 45 маршали и 15 служители на общинска полиция, пише БТА.

Институциите продължават да работят по случая.

Зрител загина, а осем души пострадаха по време на инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир", което се провежда във Варна. Катастрофата стана на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока „Аладжа манастир".