Лекар на ралито във Варна: Пилотът e добре, но имаше пострадали в пропастта

"Пилотът аз го видях, че няма нищо, колата беше долу. Ние заварихме пострадалите долу в пропастта. Изкарахме ги с помощта на носилки тип ножица и ги качихме по линейките. Заминахме и след това дойдоха колегите, които взеха другите. Най-тежко пострадалите закарахме ние".

Това каза за bTV Веселин Николаев, част от един от екипите, отзовали се първи на сигнала за инцидент на автомобилното състезание във Варна.

"След получен сигнал по станцията за тежко ПТП се отзовахме, имаше пострадал мъж със съчетана травма и момиче с почти ампутиран крак. Извикахме още 3 линейки, дойдоха от ЦСМП".

"Трима човека закарахме ние в "Св. Анна" в спешно отделение, други трима са откарани в "Св. Марина". След това разбрахме, че човекът, който закарахме ние, е починал", посочи още лекарят.

"Ние го закарахме контактен, всичко се направи в линейката, бяхме много бързо там. Изкарахме хората от пропастта. Много беше тежко, бяхме първите, които видяхме, с приоритет беше момичето, което беше в безсъзнание", посочи още д-р Николаев.

По думите му общо 8 човека са пострадали.

"Нямаше и 2 минути, отреагирахме много спешно. В движение се обадихме и в спешните отделения да се приготвят", каза още лекарят.

По-рано днес по време на автомобилно състезание във Варна кола излезе от завой и помете хора от публиката. От спортното министерство започнаха проверка на автомобилната федерация.