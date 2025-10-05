Над 1400 петричани по стъпките на Самуиловите воини, 4-месечно бебе също бе на поход

В навечерието на годишнината от смъртта на цар Самуил стотици петричани минаха по стъпките на Самуиловите воини и тази година. Днес се състоя Националният туристически поход „По стъпките на Самуиловите воини", организиран от сдружение „Млад планинар", подкрепен от Община Петрич. Над 1400 души от Петрич и цялата страна участваха в похода, като най-малкият беше на 4-месечна възраст, а най-възрастният – на 86 години от Варна.

С полагане на цветя на паметника на цар Самуил походниците започнаха прехода по маршрут от НПМ „Самуилова крепост" до село Ключ. Внушителната колона от деца и възрастни изпълни с патриотичен дух 5-километровото трасе, извървяно с гордост и обич.

Кметът Димитър Бръчков и представители на неговия екип също бяха част от похода тази година. Посрещането на Самуиловите поклонници се състоя по традиция в село Ключ - с хляб и сол, с аплодисменти от местните жители.

В приветствието си кметът Димитър Бръчков благодари на организаторите и на всички участници от различни краища на България. Той подчерта огромното значение и смисъл на подобни събития за възпитаването на родолюбие у подрастващите. „Само така България ще я има! Да пребъде НТП „По стъпките на Самуиловите воини", каза кметът.

Всички бяха приветствани и от кмета на село Ключ Македонка Иванова, както и от сдружението на кметовете и кметските наместници в община Петрич.

В музикалната програма на сцената се включиха прекрасните възпитаници на детската градина в село Ключ. Народният представител инж. Костадин Стойков също посрещна походниците и поздрави организаторите.

Удостоверения за участие и сувенир – меч върху постамент подариха тази година от сдружение „Млад планинар" с вдъхновяващо послание за примера.