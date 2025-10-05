ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кризата с боклука в София. Как се справи общината ...

АПИ търси главен експерт за Пловдив, дават до 2800 лв. заплата

Мая Вакрилова

Ремонтът на АМ "Тракия" край Пазарджик СНИМКА: АПИ

Конкурсът за желаещите кандидати ще протече на два етапа

Агенция "Пътна инфраструктура" търси главен експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности" за Пловдив. Това става ясно от обявен конкурс на сайта им. 

Кандидатите трябва да имат бакалавър като строителен или пътен инженер и не по-малко от 2 години опит в сферата.

Основната заплата, която дават от агенцията, е 1077 лв., а може и да стигне до 2800.

Избраният ще участва в технически съвет, ще проучва и изготвя условия при възлагане на проектантски и строителни дейности. Също така трябва да следи отчитането и разплащането на извършеното строителство.

Конкурсът за желаещите кандидати ще протече на два етапа - тест и интервю.

Документи за участие се подават в София на бул. „Македония" № 3, което е външното деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура" до 9 октомври.

