Пилотът от ралито във Варна - с положителен полеви тест за наркотици (Видео)

Той е задържан за 24 часа, съобщиха от полицията

Състезателят, който се вряза в публиката по време на планинското рали „Аладжа манастир", е дал положителна проба за наркотици. Полевият тест е отчел наличие на амфетамин. Това стана ясно от изявление на началника на сектор „Пътна полиция" към ОДМВР-Варна. В същото време пробата за алкохол на пилота е отрицателна.

Забилият се автомобил е на Нейко Нейков (Renault Clio, клас HC3, АСК „Стара Загора"), уточняват от федерацията.

В изявление пред медиите главен инспектор Камбуров от „Пътна полиция" - Варна съобщи, че полевият тест за наркотични вещества на състезателя е положителен за амфетамин. Той уточни, че полевият тест не е категорично доказателство и се чакат резултатите от кръвната проба, която ще бъде изследвана във Военномедицинска академия.

Както съобщи вече "24 чака", по-рано днес състезателна кола се вряза в зрители на ралито Планинско изкачване „Аладжа манастир" – Варна 2025. В резултат загина човек, а жена е в реанимация с опасност за живота.

Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. Княз Борис I, в посока Аладжа манастир, като сигнал за катастрофата е получен в 11:10 часа.

Загинал е 60-годишен зрител от публиката, в която се е врязал автомобила.

Състезателната кола е изпуснала завоя, минала е през мантинелата и са пострадали общо 6 души.

Жена на 27 г. е настанена в реанимация в много тежко състояние с опасност за живота.

От Автомобилната федерация на България излязоха с официална позиция, в която посочват, че ралито се прекратява заради инцидента.