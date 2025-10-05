ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Плевенчани се събраха отново на протест срещу безводието

Плевенчани се събраха отново на протест срещу проблемите с водоснабдяването на града. СНИМКА: Pixabay

Плевенчани се събраха отново на протест срещу проблемите с водоснабдяването на града и региона, обявен от организаторите като последен. Той е под наслов "Срещу умишлените бездействия на институциите", предава БТА.

И тази неделя началото му бе с шествие, което потегли от Драматично-куклен театър „Иван Радоев". Участниците в него преминаха през централната част на града и спряха пред сградата на Общината на площад „Възраждане". Там издигнаха плакати "Проблемът с безводието не е в природата, а в хората по върховете", "Писна ни от некъдарници, назначени да изпълняват поръчките на властта", "Корупцията унищожава Плевен" и други.

Протестът продължава с изказвания на участниците в него и с ретроспекция на организаторите за свършеното до момента.

