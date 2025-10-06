67-годишният Методи спечели 29 дела срещу КАТ, съдът отмени глобите му за скорост за 10 бона

Откраднали книжката на мъжа на гробището в село Чепино, фирма от Перник го посочила за шофьора на служебните коли, които летели в цяла България
“Господине, имате 29 електронни фиша за превишена скорост! Нарушенията са извършени в различни градове, но най-много на пътя Перник - София. Общата им стойност е над 10 хил. лв. Как ще платите - кеш или с карта?”
Това казва кварталният полицай в село Чепино на 67-годишния Методи Александров. Възрастният мъж е в шок. Не е сядал зад волана на автомобила си повече от година. Обявил е книжката си за открадната.
“Няма как това да е истина”, отвръща той на служителя, който е категоричен, че системата не лъже.
Историята на Методи започва на 3 юни 2023 г., когато отива на гробището в Чепино.
“Беше Задушница. Посетих гроба на родителите си, след което си тръгнах, но в един момент се сетих, че съм забравил чантата с личните си документи на надгробната им плоча - спомня си мъжът пред “24 часа”. - Върнах се и я открих на същото място, но от нея липсваха важни неща. Бяха откраднати.”
Още в същия ден в областната дирекция на МВР - Перник Методи подава заявление, че свидетелството му за управление на автомобил е изгубено.
“5 дни по-късно книжката вече беше обявена за невалидна и я анулираха”, спомня си той.
От кого обаче е открадната, не става ясно. Година по-късно Александров е извикан в районното на Чепино, където му съобщават, че има издадени 4 фиша за превишена скорост. Справка в системата, която служителят прави, показва, че на книжката му са записани още 25 фиша, извършени в приблизително същия период. Всичките са издадени след датата, на която е анулирал документа си.
Методи и близките му се свързват с адвокат Стефан Паров, който бързо се запознава с казуса.
“Нарушенията бяха извършени най-вече на пътя София - Перник, а сред наказанията
имаше и суми от по 400 и 600 лв.
в зависимост от превишената скорост - разказва юристът. - Сред глобите имаше и за опасно превишена скорост, с която можеше да се причини тежко ПТП с ранени и с жертви. Това, за щастие, не се е случило.”
Оказва се, че книжката е попаднала в ръцете на жена на име Мартина Димитрова, която е управител на две пернишки фирми. Дружествата ѝ разполагат със служебни автомобили, сред които Volkswagen JТА, Mercedes GL и Audi.
“Четири-пет скъпи коли”, изброява ги адвокат Паров.
По думите му Мартина Димитрова декларира 29 пъти пред областната дирекция на МВР-Перник, че автомобилите са управлявани от Методи Александров по местата и на датите, на които е глобен. Интересното е, че всички декларации са входирани на една и съща дата.
“И това се е случило, след като шофьорската книжка вече е била анулирана, тоест през август, септември и октомври 2023 г. и 2024 г. - твърди Паров. - Никой от служителите, които са приемали декларацията на въпросната госпожа, не си е направил труда да провери копието на шофьорската книжка, което представя, дали е валидно, или не”, допълва той.
По този начин Методи Александров се сдобива с 29 електронни фиша.
“Заведохме 29 съдебни дела и установихме, че фишовете са издадени на територията на различни дирекции на МВР - изяснява юристът. - Това наложи
да пътувам до няколко града,
тъй като глобите бяха от различни места, сред тях - Радомир, Стара Загора, Бургас. Седем-осем дела имахме и в Софийския районен съд. Фишовете бяха за над 10-11 хил. лв.”
И до днес пострадалият и семейството му недоумяват как някой се е осмелил да декларира, че друг човек управлява служебните автомобили на дружеството му.
“В хода на процеса, когато бяха представени декларациите в съда, видях, че всички са подписани от едно също лице - твърди адвокатът на Александров. - Мартина Димитрова беше призовавана във всички съдебни заседания и беше разпитвана по случая. Тя опита да лъже, че работници в дружеството ѝ или други лица, на които компанията отдава лизинговите коли, са давали декларациите, а тя, без да чете ги е подписвала.”
По думите на юриста само с една съдебно-графологична експертиза може да се установи дали подписът и почеркът са нейни, или някой друг ги е попълвал.
“При всички случаи имаме престъпление, защото във всяка една декларация долу стои абревиатура, че лицето, което я попълва, носи наказателна отговорност - казва адвокат Паров.- Въпреки това тази жена е положила подписа си. Истината е, че тя не отрича, че подписът е неин, но сочи, че уж не е ходила лично да ги входира. Това също не мога да кажа - дали е тя го е правила или някой друг. Факт е, че тези декларации са попаднали в ОД на МВР - Перник, и въз основа на тях са анулирали издадените електронни фишове на дружествата и са издадени нови фишове на името на Методи Александров.”
В съдебна зала юристът доказва злоупотребата и печели всички дела, а 29-те електронни фиша са отменени, след като става ясно, че Александров не е управлявал автомобилите, а декларираните данни, че той е стоял зад волана на колите, са неверни.
Мартина Димитрова разказала в съда, че не го познава и че не е служител на дружествата ѝ. Признава и че не е управлявал автомобилите. На въпрос защо в такъв случай е попълнила декларацията, че той е управлявал колите, тя отговорила, че служители на дружеството са ѝ носили декларациите, а тя само е полагала подписа си, без да ги чете.
Методи Александров също е категоричен - никога не е виждал Мартина и не е разговарял с нея, нито с някой от подчинените ѝ.
“Идеята на цялата схема е била фирмата да се отърве от глобите на служебните автомобили - описва ситуацията защитникът на пострадалия. - Обръщам внимание на нещо друго - никой не проверява данните. Служителят не си е направил труда да провери дали човекът е шофирал, или не.
Вземат декларациите, без да четат, без да гледат и без да сверяват данните
Адвокат Паров предупреждава, че никой не е застрахован от подобна злоупотреба.
“Ако имам копие на вашата шофьорска книжка, спокойно мога да я взема и да заявя, че на определена дата сте управлявали моя автомобил, когато ми дойде електронен фиш - разяснява той. - Моя електронен фиш за сумата от 400 лв. например ще го анулират и ще ви издадат на вас, тъй като аз разполагам с шофьорската ви книжка.”
Това не е първият подобен казус, с който юристът се сблъсква.
“Случва се често, през лятото имах такъв случай и в Севлиево. Пак бяха издадени два електронни фиша, а районният съд ги отмени, тъй като се доказа, че автомобилът е претърпял ПТП, спрян е от движение, не е ремонтиран и стои с месеци на едно и също място. Даже и към датата на издаването на фишовете не е бил в движение, но въпреки това човекът получи глобите.”
Адвокатът твърди, че към момента Мартина Димитрова не е санкционирана по никакъв начин.
“Дори тези фишове, които са на стойност от около 10-11 хил. лв., бяха отменени от съда - допълва той. - Дружеството ѝ трябваше да ги плати, но те бяха приписани на г-н Методи Александров. Щом съдът ги отмени, те вече не могат да се издадат отново, и то на фирмата ѝ. Тяхната отмяна реши казуса. Фактически нито госпожата, нито дружеството ще понесе санкции.”
“24 часа” потърси за коментар Мартина Димитрова по мобилния ѝ телефон, но до редакционното приключване на броя не успяхме да се свържем с нея.
“Не искам извинение, нито търся пари от въпросната жена, но тя дори не може да си представи какви главоболия причини на мен и близките ми - казва пострадалият Методи. - Надявам се, никой да не последва съдбата ми. Нека хората бъдат внимателни и да не очакват, че всички ще са честни и почтени като тях.”