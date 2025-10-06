67-годишният Методи спечели 29 дела срещу КАТ, съдът отмени глобите му за скорост за 10 бона

Откраднали книжката на мъжа на гробището в село Чепино, фирма от Перник го посочила за шофьора на служебните коли, които летели в цяла България

“Господине, имате 29 електронни фиша за превишена скорост! Нарушенията са извършени в различни градове, но най-много на пътя Перник - София. Общата им стойност е над 10 хил. лв. Как ще платите - кеш или с карта?”

Това казва кварталният полицай в село Чепино на 67-годишния Методи Александров. Възрастният мъж е в шок. Не е сядал зад волана на автомобила си повече от година. Обявил е книжката си за открадната.

“Няма как това да е истина”, отвръща той на служителя, който е категоричен, че системата не лъже.

Историята на Методи започва на 3 юни 2023 г., когато отива на гробището в Чепино.

“Беше Задушница. Посетих гроба на родителите си, след което си тръгнах, но в един момент се сетих, че съм забравил чантата с личните си документи на надгробната им плоча - спомня си мъжът пред “24 часа”. - Върнах се и я открих на същото място, но от нея липсваха важни неща. Бяха откраднати.”

Още в същия ден в областната дирекция на МВР - Перник Методи подава заявление, че свидетелството му за управление на автомобил е изгубено.

“5 дни по-късно книжката вече беше обявена за невалидна и я анулираха”, спомня си той.

От кого обаче е открадната, не става ясно. Година по-късно Александров е извикан в районното на Чепино, където му съобщават, че има издадени 4 фиша за превишена скорост. Справка в системата, която служителят прави, показва, че на книжката му са записани още 25 фиша, извършени в приблизително същия период. Всичките са издадени след датата, на която е анулирал документа си.

Методи и близките му се свързват с адвокат Стефан Паров, който бързо се запознава с казуса.

“Нарушенията бяха извършени най-вече на пътя София - Перник, а сред наказанията

имаше и суми от по 400 и 600 лв.

в зависимост от превишената скорост - разказва юристът. - Сред глобите имаше и за опасно превишена скорост, с която можеше да се причини тежко ПТП с ранени и с жертви. Това, за щастие, не се е случило.”

Оказва се, че книжката е попаднала в ръцете на жена на име Мартина Димитрова, която е управител на две пернишки фирми. Дружествата ѝ разполагат със служебни автомобили, сред които Volkswagen JТА, Mercedes GL и Audi.

“Четири-пет скъпи коли”, изброява ги адвокат Паров.

По думите му Мартина Димитрова декларира 29 пъти пред областната дирекция на МВР-Перник, че автомобилите са управлявани от Методи Александров по местата и на датите, на които е глобен. Интересното е, че всички декларации са входирани на една и съща дата.

“И това се е случило, след като шофьорската книжка вече е била анулирана, тоест през август, септември и октомври 2023 г. и 2024 г. - твърди Паров. - Никой от служителите, които са приемали декларацията на въпросната госпожа, не си е направил труда да провери копието на шофьорската книжка, което представя, дали е валидно, или не”, допълва той.

По този начин Методи Александров се сдобива с 29 електронни фиша.

“Заведохме 29 съдебни дела и установихме, че фишовете са издадени на територията на различни дирекции на МВР - изяснява юристът. - Това наложи

да пътувам до няколко града,

тъй като глобите бяха от различни места, сред тях - Радомир, Стара Загора, Бургас. Седем-осем дела имахме и в Софийския районен съд. Фишовете бяха за над 10-11 хил. лв.”

И до днес пострадалият и семейството му недоумяват как някой се е осмелил да декларира, че друг човек управлява служебните автомобили на дружеството му.

“В хода на процеса, когато бяха представени декларациите в съда, видях, че всички са подписани от едно също лице - твърди адвокатът на Александров. - Мартина Димитрова беше призовавана във всички съдебни заседания и беше разпитвана по случая. Тя опита да лъже, че работници в дружеството ѝ или други лица, на които компанията отдава лизинговите коли, са давали декларациите, а тя, без да чете ги е подписвала.” Методи Александров

По думите на юриста само с една съдебно-графологична експертиза може да се установи дали подписът и почеркът са нейни, или някой друг ги е попълвал.

“При всички случаи имаме престъпление, защото във всяка една декларация долу стои абревиатура, че лицето, което я попълва, носи наказателна отговорност - казва адвокат Паров.- Въпреки това тази жена е положила подписа си. Истината е, че тя не отрича, че подписът е неин, но сочи, че уж не е ходила лично да ги входира. Това също не мога да кажа - дали е тя го е правила или някой друг. Факт е, че тези декларации са попаднали в ОД на МВР - Перник, и въз основа на тях са анулирали издадените електронни фишове на дружествата и са издадени нови фишове на името на Методи Александров.”

В съдебна зала юристът доказва злоупотребата и печели всички дела, а 29-те електронни фиша са отменени, след като става ясно, че Александров не е управлявал автомобилите, а декларираните данни, че той е стоял зад волана на колите, са неверни.

Мартина Димитрова разказала в съда, че не го познава и че не е служител на дружествата ѝ. Признава и че не е управлявал автомобилите. На въпрос защо в такъв случай е попълнила декларацията, че той е управлявал колите, тя отговорила, че служители на дружеството са ѝ носили декларациите, а тя само е полагала подписа си, без да ги чете.

Методи Александров също е категоричен - никога не е виждал Мартина и не е разговарял с нея, нито с някой от подчинените ѝ.

“Идеята на цялата схема е била фирмата да се отърве от глобите на служебните автомобили - описва ситуацията защитникът на пострадалия. - Обръщам внимание на нещо друго - никой не проверява данните. Служителят не си е направил труда да провери дали човекът е шофирал, или не.

Вземат декларациите, без да четат, без да гледат и без да сверяват данните

Адвокат Паров предупреждава, че никой не е застрахован от подобна злоупотреба.

“Ако имам копие на вашата шофьорска книжка, спокойно мога да я взема и да заявя, че на определена дата сте управлявали моя автомобил, когато ми дойде електронен фиш - разяснява той. - Моя електронен фиш за сумата от 400 лв. например ще го анулират и ще ви издадат на вас, тъй като аз разполагам с шофьорската ви книжка.”

Това не е първият подобен казус, с който юристът се сблъсква.

“Случва се често, през лятото имах такъв случай и в Севлиево. Пак бяха издадени два електронни фиша, а районният съд ги отмени, тъй като се доказа, че автомобилът е претърпял ПТП, спрян е от движение, не е ремонтиран и стои с месеци на едно и също място. Даже и към датата на издаването на фишовете не е бил в движение, но въпреки това човекът получи глобите.”

Адвокатът твърди, че към момента Мартина Димитрова не е санкционирана по никакъв начин.

“Дори тези фишове, които са на стойност от около 10-11 хил. лв., бяха отменени от съда - допълва той. - Дружеството ѝ трябваше да ги плати, но те бяха приписани на г-н Методи Александров. Щом съдът ги отмени, те вече не могат да се издадат отново, и то на фирмата ѝ. Тяхната отмяна реши казуса. Фактически нито госпожата, нито дружеството ще понесе санкции.”

“24 часа” потърси за коментар Мартина Димитрова по мобилния ѝ телефон, но до редакционното приключване на броя не успяхме да се свържем с нея.

“Не искам извинение, нито търся пари от въпросната жена, но тя дори не може да си представи какви главоболия причини на мен и близките ми - казва пострадалият Методи. - Надявам се, никой да не последва съдбата ми. Нека хората бъдат внимателни и да не очакват, че всички ще са честни и почтени като тях.”