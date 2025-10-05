Ограничават напълно достъпа до Елените заради разрушената инфраструктура

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вследствие на компрометираната инфраструктура в района на ваканционно селище Елените, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, се ограничава достъпът до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация Бургас, предава БТА.

Достъпът ще бъде ограничен от 15,00 ч., утре. БТА припомня, че днес бе оказано съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете.

И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропускателния пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост, обясниха от областната администрация.

Забраната за пребиваване на територията на ваканционно селище Елените ще остане в сила до второ нареждане. На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа.

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището.

Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.