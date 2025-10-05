Заради локалите: пишат нов Закон за детската престъпност

Изцяло нов закон за детската престъпност подготвят от Министрество на правосъдието. До Коледа или най-късно след Нова година той ще бъде качен за обществено обсъждане, каза във Велико Търново министър Георги Георгиев. Старите текстове са на 70 години и има категоричен дефицит по отношение на проявите на малолетни и непълнолетни и локалните банди. Затова над новите разпоредби работят 40 експерти, включително от 30 неправителствени и правозащитни организации."Този закон, в старият му вид ,не може да продължи да функционира. Напреднали сме значително, имаме вече темелите на новия законкойто да адресира времето в което живеем, защото младите хора днес не са такива, каквито са били в социалистическа България. Сега спорим по въпроса за ролята на комисиите за борба с противообществените прояви, наказателната отговорност на лица до 14 г., да не откриваме топлата вода, а да привнесем чуждестранни практики", посочи министърът.

Под патронажа на Георги Георгиев във Велико Търново бе отбелязана 20-годишнината от приемането на Закона за правна помощ и Закона за защита от домашно насилие.Домакини на събитието бяха кметът на града Даниел Панов и председателят на адвокатската колегия там Веселка Коева.

Над 139 хиляди български граждани са получили безплатни правни консултации и защита на правата им по наказателни, граждански и административни производства в последните 5 години, каза на форума председателката на Националното бюро за правна помощ наталия Илиева. 10 млн. лв. годишно дава държавата за безплатна адвокатска помощ.

"Правосъдието е ефективно, само когато е достъпно, а то е достъпно, когато няма ограничения за защитата на всеки човек. В това е ключова ролята на държавата и адвокатите. Това е и причината правителството да увеличи с 50% финансирането за дейностите по Закона за правната помощ, което не се бе случвало пред последните години и бе дължимо на колегите. Тези средства не са за адвокатските колегии, те са за защита на правата на българските граждани с най-ниски доходи. Националното бюро за правна помощ има тази задача и прилага добрите международни стандарти за безплатна правна помощ", заяви министър Георги Георгиев. Той посочи, че в последните месеци е поставен акцент върху работата по защита от домашно насилие.

През 2024 г. съдилищата в България са издали над 5000 заповеди за защита, от които 1600 са за деца.

През телефонния номер 112 са подадени над 53 хиляди сигнала за домашно насилие, като в над половината от тези случаи е имало нужда от спешен екип на Бърза помощ. Регистрирани са над 2500 престъпления в условие на домашно насилие, като това е ръст от над 65 процента спрямо 2023 година. Разкриваемостта на тези престъпления достига до 59 процента, с четири пункта повече, спрямо предходната година, изнесе данни омбудсманът Велислава Делчева.

Има 20 жени, убити в контекста на домашно насилие през 2024 година, а случаите на нанесени телесни повреди в условията на домашно насилие са нараснали с над 130 процента спрямо 2023 г., подчерта тя.

Важно е, че адвокатите са тези, които поемат водещата роля в обществото за борба с този феномен на насилието, посочи омбудсманът и добави, че държавата със своите политики на нетърпимост към насилието има ключова роля.

По време на събитието беше подписан анекс към Меморандума за сътрудничество и партньорство между Министерство на правосъдието, МВР, НБПП и Адвокатските съвети, в който се включиха 8 адвокатски съвети в страната, Омбудсмана, Агенцията за социално подпомагане и Фондация "Асоциация Анимус". Меморандумът предвижда активно взаимодействие между институциите за навременна защита на пострадалите от домашно насилие.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев благодари на министър Георгиев за приноса му по подписването на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на професията на адвоката, която определя минимални стандарти за закрила както на отделните адвокати, така и на адвокатските колегии и професионалните сдружения.