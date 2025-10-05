Столевки от отнесен сейф изплуваха край Ахтопол – слух, че са 2 млн., прати десетки да ровят пясъка (Обзор)

В касата, пометена от стихията в Царево, обаче имало около 180 хил. лeва, фирмени документи и бижута
Столевки изплуваха край Ахтопол, след като потопът от 3 октомври отнесе сейф на строителна фирма от Царево. В него имало пари, златни бижута и документи, научи "24 часа".
След като новината се разчу, плажът в Царево се напълни с хора, които ровеха в тинята с надежда да намерят част от имането. Говореше се, че стихията е отнесла касата край понтона и е напълнила морето с банкноти.
Ден след като се разбра за изчезналия сейф, към градчето тръгнаха много хора от цяла България.
Наложи се полиция да блокира входа и изхода на Царево,
както и плажната ивица в района на офиса, пометен от водата.
За изчезналия сейф призна пред медиите самият собственик - местният предприемач Яни, който имал строителна фирма и автосервиз. До неделя следобед той не бе заявил за липсата в местната полиция, показа репортерка проверка.
Веднага след като приливната вълна спаднала, Яни и негови близки претърсвали с фенерчета района на дерето. Върнали се и следващия ден с багер, наели и водолази.
"24 часа" научи, че в отнесената от пороя метална каса е имало около 180 хил. лв., фирмени документи и златни бижута на собственика и семейството му - няколко ланеца и пръстени. Въпреки че касата е била с размери на двукрилен гардероб, огромната вълна я понесла към морето наред с други мебели, инвентар и прекършени дървета от улицата.
Няма милиони, нито златни кюлчета, но действително банкноти от по 50 и 100 лв. са намирани тук-там по плажа, че даже и в Ахтопол, каза местен жител пред "24 часа". В социалните мрежи Царево веднага бе определено като новия Клондайк, появиха се кадри на окаляни в тинята хора, показващи мокри банкноти.
Тръгна слух, че някой е намерил два златни синджира, а друг е изровил 12 хил. лева
Полицията е нащрек, защото покрай новината за милиони, разпилени в калта, е възможно мародери да ударят жилищата на най-пострадалите от пороите на 3 октомври. Такива вече бяха заловени на Елените, където бедствието взе и четири жертви. На 4 октомври бяха задържани двама криминално проявени мъже от Свети Влас, тръгнали да тарашат имоти на евакуирани руснаци и украинци. Те са били закопчани на плажа, а при обиска в тях са открити значителна сума пари, включително и евро, както и ключове за стаи в един от комплексите.
Междувременно
местната власт в Несебър и Царево се готви за нова вълна във вторник,
като спешно почиства дерета и реки с цялата налична техника.
"Наблюдавахме водна стихия по-силна от бедствието през 2023 г. Окончателните данни от станцията в село Изгрев показват 450 литра вода на квадрат, която се стече само за няколко часа. Всички дерета са почистени няколко пъти", каза кметът на Царево Марин Киров.
Според него основният проблем с река Черна не е почистването, тъй като тя на два пъти е била чистена, а цялостната корекция от устието по посока село Изгрев, за да могат да се обхванат всички води от Странджа.
Общината е подавала този обект към междуведомствена комисия, но финансиране няма, казва Киров. Според него по предварителни данни щетите са около 50 млн. лв.