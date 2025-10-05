Столевки от отнесен сейф изплуваха край Ахтопол – слух, че са 2 млн., прати десетки да ровят пясъка (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В касата, пометена от стихията в Царево, обаче имало около 180 хил. лeва, фирмени документи и бижута

Столевки изплуваха край Ахтопол, след като потопът от 3 октомври отнесе сейф на строителна фирма от Царево. В него имало пари, златни бижута и документи, научи "24 часа".

След като новината се разчу, плажът в Царево се напълни с хора, които ровеха в тинята с надежда да намерят част от имането. Говореше се, че стихията е отнесла касата край понтона и е напълнила морето с банкноти.

Ден след като се разбра за изчезналия сейф, към градчето тръгнаха много хора от цяла България. Жена показва намерена банкнота. СНИМКА: ФЕЙСБУК ИВАН ЯНЕВ

Наложи се полиция да блокира входа и изхода на Царево,

както и плажната ивица в района на офиса, пометен от водата.

За изчезналия сейф призна пред медиите самият собственик - местният предприемач Яни, който имал строителна фирма и автосервиз. До неделя следобед той не бе заявил за липсата в местната полиция, показа репортерка проверка.

Веднага след като приливната вълна спаднала, Яни и негови близки претърсвали с фенерчета района на дерето. Върнали се и следващия ден с багер, наели и водолази.

"24 часа" научи, че в отнесената от пороя метална каса е имало около 180 хил. лв., фирмени документи и златни бижута на собственика и семейството му - няколко ланеца и пръстени. Въпреки че касата е била с размери на двукрилен гардероб, огромната вълна я понесла към морето наред с други мебели, инвентар и прекършени дървета от улицата.

Няма милиони, нито златни кюлчета, но действително банкноти от по 50 и 100 лв. са намирани тук-там по плажа, че даже и в Ахтопол, каза местен жител пред "24 часа". В социалните мрежи Царево веднага бе определено като новия Клондайк, появиха се кадри на окаляни в тинята хора, показващи мокри банкноти.

Тръгна слух, че някой е намерил два златни синджира, а друг е изровил 12 хил. лева

Кметът на Царево Марин Киров Полицията е нащрек, защото покрай новината за милиони, разпилени в калта, е възможно мародери да ударят жилищата на най-пострадалите от пороите на 3 октомври. Такива вече бяха заловени на Елените, където бедствието взе и четири жертви. На 4 октомври бяха задържани двама криминално проявени мъже от Свети Влас, тръгнали да тарашат имоти на евакуирани руснаци и украинци. Те са били закопчани на плажа, а при обиска в тях са открити значителна сума пари, включително и евро, както и ключове за стаи в един от комплексите.

Междувременно

местната власт в Несебър и Царево се готви за нова вълна във вторник,

като спешно почиства дерета и реки с цялата налична техника.

"Наблюдавахме водна стихия по-силна от бедствието през 2023 г. Окончателните данни от станцията в село Изгрев показват 450 литра вода на квадрат, която се стече само за няколко часа. Всички дерета са почистени няколко пъти", каза кметът на Царево Марин Киров. Щетите в Царево са за милиони. СНИМКА: ОБЩИНА ЦАРЕВО

Според него основният проблем с река Черна не е почистването, тъй като тя на два пъти е била чистена, а цялостната корекция от устието по посока село Изгрев, за да могат да се обхванат всички води от Странджа.

Общината е подавала този обект към междуведомствена комисия, но финансиране няма, казва Киров. Според него по предварителни данни щетите са около 50 млн. лв.