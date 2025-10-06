От недвижими имоти до пробиотик от кокиче – при кой бизнес се връща Кирил Петков (Графика)

Едноличният лидер на "Промяната" Асен Василев "пенсионира" 45-годишния бивш премиер, за когото политиката не е професия, а кауза. Откъде са всъщност доходите му?

В “пенсия” на 45 години - това ли е политическата съдба на човека, станал лице на “Промяната”?

Едва ли, въпреки че настоящият едноличен лидер на ПП и най-верен досега съратник на Кирил Петков - Асен Василев, реално го прати в такава с обяснението, че щял да се отдаде на бизнеса си.

Макар и останал в историята като най-кратко управлявалия премиер със своите 192 дни на власт, харвардският възпитаник не потъна след падането на кабинета му, както мнозина вещаеха. Пътят на Петков в политиката може и да е кратък на фона на този на други партийни лидери и депутати, но за 4-те години, откакто си постави за цел да промени системата с “Промяната”, определено е преизпълнен с възходи и падения. (Виж в инфографиката.)

И сега надали подадената оставка като лидер и депутат, както и отпадането му от оперативното ръководство на “Промяната” трябва да се четат като подаване на молба за политическа пенсия, смятат съпартийци. Че има сблъсък на гледни точки и лагери в ПП, е явно, но все пак

харизмата на Петков работи сред феновете на “Промяната”

Че даже и не само сред тях, както се пошегува наскоро Бойко Борисов - с новата си визия и брадата съвсем е заприличал на Джон Траволта и жените в ГЕРБ припадали по него.

Цяло лято бившият вече лидер обикаляше из партийните структури, най-енергичен е и в протестите за варненския кмет Благомир Коцев, които се превърнаха в актуална кауза за партията. Видно и влиянието му сред делегатите все още е стабилно, защото по негово “приоритетно” предложение Коцев стана част от оперативното ръководство, макар и от ареста.

Така или иначе експремиерът остава в Националния съвет на ПП, където би трябвало да се задава курсът на партията, така че засега явно няма да загърби политическата и публичната дейност.

Именно в тази посока може да се намери и друго тълкувание на излизането му от оперативното ръководство сега - по устав всеки има право на участие в ръководните органи на партията до 2 мандата, или общо 6 г. Петков пропуска мандата, стартирал с избора на нови органи на конгреса на ПП в края на септември, но така

след 3 г. няма да има уставна пречка да се завърне отново в ръководството

на партията, а защо не и на самия ѝ връх, като замени Асен Василев в лидерския стол?

Дали плановете му са такива, или пък Петков наистина прави крачка встрани от политиката, предстои да видим.

А какъв е бизнесът, с който Асен Василев го прати да се занимава?

“Политиката не е професия, а кауза. Ако не мога да помогна, бих си тръгнал веднага, без съжаление. Със сигурност - по-беден, отколкото съм влязъл. Няма да правя от това лична драма”, каза Кирил Петков преди 3 години, няколко месеца преди да се окаже, че си тръгва предсрочно от Министерския съвет.

Докато е в “каузата” политика, баща му Петко Петков, биолог по професия, управлявава компанията за пробиотици. Както е известно, фамилията е спечелила средствата си от нея.

Кирил и баща му Петко СНИМКА: ФЕЙСБУК НА ПЕТКОВ

Пробиотикът, изолиран от цвят на българско кокиче, печели награда за иновации и е патентован в САЩ.

Не е ясно в какъв бизнес ще се върне Петков, но как започва всичко?

На 14 г. заминава за Канада, защото баща му - ученият Петко Петков, започва работа в изследователски проект във Ванкувър. Кирил първо учи биология и химия в Университета на Британска Колумбия, но в трети курс разбира, че икономиката е неговото призвание. Първата му работа е в Брюксел, където е валутен дилър.

През 2007 г. завършва магистратура по бизнес администрация в Харвардското бизнес училище (НВS). Там се запознава с Асен Василев, който вече преподава икономика в “Харвард”.

След това младият Кирил Петков известно време работи за “Макайн Груп” -

6-милиардна компания, която инвестира

и управлява мащабни производствени проекти в Северна Америка и Европа.

На 26 г. се връща в България със семейството си.

През април 2008 г. Петков става управител на регистрираната 2 г. по-рано инвестиционна фирма Би Ди Си, занимаваща се с покупка, продажба и обзавеждане на недвижими имоти. Управлява американски инвестиции в имотния сектор у нас. Десет години по-късно, през май 2018 г., за кратко става съдружник във фирмата заедно с още четирима.

Той получава 27,28% от дяловете, но само месец по-късно едноличен собственик на дружеството става “София Ийст Плаза” ЕАД, представлявано от Стоян Колев, който и в момента е вписан като управител на Би Ди Си. Стартовият капитал на фирмата е близо 4 млн. лв., а към 2021 г. оборотът ѝ надхвърля 2,7 млн.

По същото време, когато оглавява Би Ди Си, Петков става и управител във фирмата “Верита”, която също се занимава с недвижими имоти. Той е и едноличен собственик на капитала, който в началото е 5000 лв. През 2014 г. съдружник на Петков става Мартин Драгулев, който получава 10% от дяловете. През май 2021 г. той става и едноличен управител, след като Петков

напуска всичките си фирми, за да стане министър

на икономиката в първото служебно правителство на Стефан Янев (от 12 май до 16 септември 2021 г.). Дяловете му обаче преминават към Агоп Дюлгерян. Той заема и мястото на Петков в съвета на директорите на друга негова компания - “Провиотик”.

Регистрирана през февруари 2014 г., компанията се занимава с произвеждането и разпространението на пробиотични продукти, съдържащи екстракт от българско кокиче. В съвета на директорите тогава влизат Кирил Петков, баща му Петко и съдружникът му и бъдещия управител на част от фирмите му Мартин Драгулев. Петков става и представител на фирмата, чийто едноличен собственик на капитала е “Верита”. През май на мястото на Петко Петков в съвета на директорите влизат американците Майкъл Карш и Марк Антеби, а през юли 2019 г. именно Карш става управител на фирмата за лекарства. “Провиотик” притежава няколко патента по биотехнологии в САЩ. Разработените от нея пробиотици са сред най-продаваните хранителни добавки в САЩ. Именно от тази компания фамилия Петкови печели голяма част от средствата си. Освен това

Петков притежава единствените два американски патента за български иновации

- за намаляване на инфекциите от салмонела и тези от еширихия коли.

През март 2011 г. Петков основава фирмата “ИноТера”, която се занимава с предоставяне на научни и технологически услуги, промишлени анализи, търговско представителство и лицензионни сделки. В продължение на 3 г. той е неин управител и едноличен собственик на капитала. Тогава обаче дяловете на фирмата се разделят поравно между Майкъл Карш и компанията “Верита” на Петков, а “ИноТера” вече носи името “Майкъл Кирил”. През 2015 г. 5% от дяловете на американеца отиват при Стивън Карш. За кратко през 2018 г. е притежавал и 2% от дяловете на Би Ди Си. След оттеглянето на Петков управител и на тази фирма става Драгулев.

През годините Петков се е занимавал с дейности и в областта на машиностроенето, електрониката и нанотехнологиите. В рамките на година става представител и член на съвета на директорите във “Волаком”. Участие в нея има и баща му Петко, но и двамата я напускат през 2013 г.

Любопитна е и компанията “Скиноа”, която развива софтуерни услуги. При регистрирането ѝ през март 2014 г. Петков става управител. Във фирмата той има 33,5% от дяловете (или 6700 лв. от 20 хил. стартов капитал). Негови съдружници са Мартин Драгулев и фирмите “Имагга Технолъджис”, в която съдружник с фирмата си “ВТ Инвестмънтс” е настоящият кмет на София Васил Терзиев, и “СТВ Консълтинг” на Асен Василев. През 2021 г. Петков прехвърля своите дялове на Драгулев, който поема ръководството на дружеството.

Именно Драгулев е човекът, оглавил всички фирми на Петков след оттеглянето му, за да се захване с политика.

Освен с бизнес, през годините си извън политиката Петков показваше и

интерес към инвестиции в образованието

Двамата с Асен Василев са съоснователи на Харвардския център по бизнес и икономика към Софийския университет. Правят го с помощта на проф. Майкъл Портър - един от най-значимите икономисти на нашето време и преподавател на Петков в САЩ. Всяка година в центъра се обучават по 60 студенти. До влизането си в политиката Петков и Василев също са преподаватели в центъра, а при стартирането на проекта им ПП голяма част от съмишлениците им първоначално са именно техни студенти от тези курсове.

През 2018 г. Петков дарява 500 хиляди за създаването на Център за приложни изследвания и иновации към Биологическия факултет на СУ, оборудван със супермодерна апаратура и лаборатории на световно ниво. Центърът е регистриран като фондация, а заедно с него като собственик е посочен и Николай Денков. Всяка година в центъра се обучават студенти по биология, биотехнологии, фармация, козметика, химия, физика. За приноса му за създаването на центъра през 2019 г. Петков става носител на “Златният ритон” - голямата награда от инициативата на “24 часа” “Достойните българи”.

Петков със студенти в центъра за приложни изследвания

През 2021 г. мястото му в управителния съвет на фондацията заема отново Мартин Драгулев. Той става и собственик вместо Петков и Денков.

Драгулев наследява Петков

и в прословутото сдружение “Да запазим Корал”. Сдружението е основано през 2010 г., когато екоактивисти и журналисти организират протест срещу намеренията плажът Корал да бъде застроен.

През април 2019 г. Кирил Петков се присъединява към сдружението. Заедно с още шестима той става част от управителния съвет на организацията, чиято кауза е да бъде запазена природата на девствените плажове у нас. 2 месеца по-късно всички членове на управителния съвет без Петков са сменени. Тогава в него влиза баща му Петко. През май 2021 г. мястото на Петков в ръководството е заето от Драгулев, който също напуска дружеството през юли 2022 г. Именно заради тази смяна се породиха съмнения, че бившият премиер е напуснал дружеството с фалшифицирани подписи от съпартийката му Лена Бориславова. Заговори се, че пълномощното от председателя на сдружението Атанас Русев е било фалшиво, както и останалите документи, на които били добавени недействителни подписи.

През 2023 г. от управителния съвет на “Да запазим Корал” подават сигнал в ДАНС. Образувано е досъдебно производство, а през декември 2024 г. и.д. главен прокурор Борислав Сарафов поиска имунитета на Бориславова, която се отказа от него в края на януари. През април тази година съдът реши делото срещу нея да се гледа само по административен ред, т.е. без да се търси наказателна отговорност. В случай че бъде доказана нейна вина, юристката ще получи само парична глоба.