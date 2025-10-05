Второ дело срещу Кирил Петков, опитал да принуди ексминистър Йоловски (Обзор)

За втори път ще е подсъдим Кирил Петков. Делото срещу него и съпредседателя на “Да, България” Божидар Божанов е внесено в съда на 1 октомври. Това съобщи сам бившият съпредседател на “Промяната” във фейсбук в неделя. Той е обвинен за опит за принуда на бившия министър на електронното управление Александър Йоловски.

Според прокуратурата на среща в заведение срещу дома му на 2 октомври 2023 г. Петков, тогава депутат от ПП, с агресивен тон поискал от Йоловски да съгласува всичките си действия с Божидар Божанов, който беше на същия пост в предходно правителство. Йоловски беше министър в кабинета на сглобката. За срещата стана ясно след един от председателските съвети в парламента. След това депутати подадоха сигнал в прокуратурата, а на Йоловски беше назначена охрана от НСО. Според него Петков поискал да съгласува назначения и обществени поръчки за 650 милиона лева. Петков го попитал дали има деца, а после Божанов го завел във фирма на човек, близък до ДБ.

По същото дело, но за друг случай, ще бъде съден и Божанов. Според прокуратурата между 20 май и 17 юни 2022 г. тогавашният министър на електронното управление в кабинета “Петков” възложил обществена поръчка за защита срещу кибератаки на критична информационна инфраструктура за държавната администрация, но нарушил Закона за защита на класифицираната информация, защото дал на шефа на агенция “Инфраструктура на електронното управление” флашка с техническа спецификация и наредил тя да бъде използвана за провеждане на поръчката за 18 млн. лв. Според разследването той искал да облагодетелства частна фирма, която единствено отговаряла на критериите във флашката.

Божанов отрича обвиненията, както и Петков. Това е първото наказателно дело срещу и второ срещу Петков. Той вече е подсъдим за това, че е превишил правомощията си като премиер и е наредил лидерът на опозицията - Бойко Борисов, да бъде задържан от МВР.